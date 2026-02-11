El alcalde de San Martín exige a Educación inversiones para los colegios del concejo

El alcalde de San Martín del Rey, José Ramón Martín Ardines, ha solicitado este miércoles a la consejera de Educación, Eva Ledo, con motivo de la participación de ambos en la celebración del Día de la Radio en IES Virgen de Covadonga, la necesidad de que "se acometan inversiones en los colegios públicos", que se sumen a las labores de mantenimiento que asume el Ayuntamiento. Asimismo, le ha pedido la dotación de un ciclo formativo de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos, para el instituto entreguino.

Martín Ardines ha trasladado a la Consejera esta petición desde el propio instituto, elegido por Educación para celebrar, durante este miércoles, el Día Internacional de la Radio, con talleres prácticos y emisiones radiofónicas, con participación de alumnado de diferentes centros educativos de la región, en el marco del programa Educastur Radio.

“Como ya adelantara la semana pasada al presidente Adrián Barbón, he traslado a la consejera de Educación que para este equipo de gobierno es prioridad que la Consejería invierta más recursos en la mejora de los colegios públicos del municipio, dando respuestas a las necesidades que presentan las instalaciones de unos centros que tiene en torno a 50 años. Para complementar las obras de mantenimiento, ordinarias y también extraordinarias, que asumimos con mucho esfuerzo desde el propio Ayuntamiento”, recalcó el regidor.

Además, el Alcalde reiteró la petición de la dirección del IES Virgen de Covadonga para que la Consejería conceda a este centro un ciclo formativo de grado superior en Administración de Sistemas Informático, que dé continuidad al ya existente de grado medio que se imparte en el centro como una alta demanda estudiantil, al objeto de completar el ciclo formativo.

“Respaldamos la demanda del instituto, que entendemos plenamente razonada, y así se lo he trasladado a la Consejera, a quien he solicitado la aprobación de un grado superior para dar continuidad al itinerario formativo en esa materia que ya se imparte con éxito desde El Entrego”, defendió.

Radio

En otro orden de cosas, Ayuntamiento e IES Virgen de Covadonga han alcanzado un acuerdo por el cual a partir del próximo viernes 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, comience a emitirse a través de Radio San Martín los podcast producidos por alumnos y alumnas desde los talleres de radio que complementan las clases.

Noticias relacionadas

A partir de esa fecha, de acuerdo a un calendario planificado, los podcasts de contenidos muy interesantes y variados, grabados por los alumnos y alumnas se van a poder escuchar en Radio San Martín, a través del dial 107.1 FM, todos los viernes, a las 12 del medio día y a las 17 horas.