El Antroxu aterriza ya en Langreo

Cuenta atrás para el Antroxu de Langreo. El carnaval llegará este año a las principales localidades del concejo con temáticas diferenciadas: Ciañu celebrará el Antroxu bajo el lema “Hakuna Matata, disfruta el carnaval”, inspirado en el universo Disney; Sama recreará el “Desembarco Vikingo”; y La Felguera se trasladará al imaginario de “Érase una vez el Lejano Oeste”, evocando la estética del oeste americano. La programación fue presentada el pasado lunes, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Una edición anterior del antroxu de Sama / LNE

En Ciañu, la Sociedad de Festejos y Cultura Amigos de San Esteban de Ciañu será la encargada de organizar el desfile de carnaval, previsto para este sábado. La comitiva partirá a las cinco de la tarde y recorrerá las calles de la localidad hasta concluir en el parque Rosario Felgueroso. En el kiosco de la música se celebrará una actuación infantil y un concurso de disfraces dirigido a los más pequeños, con obsequios para todos los participantes. Desde la organización se anima a la ciudadanía a sumarse al desfile siguiendo la temática propuesta, si bien se admitirán disfraces de cualquier tipo.

En Sama, el Antroxu se desarrollará a lo largo de los días 14, 15 y 16 de febrero, bajo la coordinación de la Asociación Cultural Fiestas Santiago. El sábado se abrirán las inscripciones para el concurso de disfraces y tendrá lugar un pasacalles infantil, además de actividades complementarias como pintacaras, en la calle Dorado. El domingo, la Banda de Música de Langreo ofrecerá un concierto en la calle Dorado, con la opción de trasladarlo al kiosco de la música en caso de mal tiempo. El lunes, día 16, continuarán las inscripciones y se celebrará un pasacalles a cargo de la Bandina de Gaitas Conceyu Llangréu, seguido de un desfile infantil desde la Casa de la Cultura hasta la plaza del Ayuntamiento. Por la tarde se desarrollará el gran desfile y concurso de Antroxu, que partirá de la zona del Adaro y finalizará en la plaza del Ayuntamiento, donde se entregarán los premios. La adecuación de los disfraces a la temática del Antroxu será un aspecto valorado por el jurado. Durante toda la celebración, los locales de hostelería ofrecerán el tradicional menú de Antroxu y chocolate con churros.

Presentación de la programación de Antroxu en el Ayuntamiento / LNE

En La Felguera, los actos del Antroxu se concentrarán el martes 17 de febrero, con la colaboración de la Escuela de Baile "Bailamos" y de los grupos de Participación de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Langreo. La programación arrancará con un desfile desde el parque Dolores F. Duro hasta la cancha cubierta del colegio Eulalia Álvarez, con punto de encuentro en el kiosco de la música. En caso de condiciones meteorológicas adversas, el desfile quedará suspendido y las actividades se trasladarán directamente al recinto cubierto del centro educativo. A la llegada, se instalará un escenario con equipo de sonido y se desarrollarán propuestas lúdicas como juegos, pintacaras, tatuajes infantiles, sorteos y reparto de chocolate con bizcochos. La jornada concluirá con una actuación final.

Con este programa, el Ayuntamiento de Langreo y las entidades organizadoras refuerzan su compromiso con la conservación del Antroxu como una tradición arraigada en el concejo, fomentando la participación vecinal y consolidando estas fiestas como un espacio de convivencia y encuentro intergeneracional en las calles del municipio.