Condenado a cinco años de cárcel el empresario langreano acusado de abuso de menores

El empresario langreano Javier F.D. reconoció este martes tres delitos de abusos sexuales continuados a menores y ha aceptado una pena total de cinco años de prisión (dos por una de las víctimas y año y medio por cada una de las otras dos), además de una indemnización de 30.000 euros para dos de las víctimas, con la que elude entrada en la cárcel. Reconoció también los abusos a una cuarta víctima, si bien el delito penal en este caso había prescrito. La condena de privación de libertad del conocido hostelero queda suspendida y supeditada a que pague las indemnizaciones y cumpla una orden de alejamiento, y a no volver a delinquir en los próximos cuatro años. Además, se la ha impuesto una pena de seis años de libertad vigilada.

Javier F. D., a la derecha, abandona la Audiencia Provincial junto a sus abogados / D. O.

“No entraría en prisión por la individualización de las penas y ser todas ellas de dos años y un día o menos”, explicó el abogado de la acusación particular, ejercida por Carlos Hernández Fierro y su compañero de despacho Emilio Matanza, que representaban a dos de las víctimas, dos hermanos.

Una condena de dos años y dos indemnizaciones de 30.000 euros

En el caso de la acusación particular, Javier F. D. ha sido condenado a dos años de prisión y 30.000 euros de indemnización para una de las víctimas y a abonar otros 30.000 euros a su hermano mayor. La acusación de este último había prescrito por la vía penal, al denunciarse más de diez años después de ocurridos los hechos. Por tanto, en el caso de este joven, el acusado no fue condenado a prisión pero sí a abonar la indemnización al reconocer los hechos. De esta forma, el empresario confesaba haber abusado durante años de cuatro menores, si bien solo ha sido condenado penalmente por tres de esos delitos.

Dos condenas de año y medio

Las otras dos condenas, de un año y medio cada una, corresponden al abuso de dos menores con los que el acusado había alcanzado un acuerdo económico el pasado mes de julio de 2024, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Javier F. D. pagó entre 5.000 y 9.000 euros a cada uno de ellos. Pese a que no ejercieron la acusación, como habían pactado en un acuerdo privado con su agresor, sí lo hizo la Fiscalía. El conocido hostelero reconoció los hechos, como ya había hecho por escrito al pactar los pagos el pasado verano, por lo que se le condenó a prisión también por dos delitos de abusos sexuales continuados. Las penas se rebajaron a año y medio, seis meses menos que la otra condena y que lo que pedía la Fiscalía, al tenerse en cuenta el atenuante de "reparación del daño".

La acusación particular pedía un total de 12 años de prisión y el Ministerio público lo rebajaba a ocho años, cuatro años por una de las víctimas y dos por cada una de las otras dos. Sin llegar a celebrarse el juicio, fijado para las diez y media de la mañana de este martes en la Audiencia Provincial, las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad, que permite al empresario librarse del ingreso en la cárcel (al no superar ninguno de los tres delitos por los que ha sido condenado los dos años y un día de prisión). El abogado del empresario, Ángel Luis Bernal, se limitó a apuntar que en el proceso “se trataba estrictamente de dinero”.

Reconoce los abusos

Por su parte, Hernández Fierro, acusación particular, detalló que Javier F. D. “ha reconocido libre y espontáneamente los hechos”. Eso supone “lo que todo el mundo quería, que reconociese la verdad, que se supiese que ha cometido delitos de abusos sexuales durante años”. En opinión del abogado, los casos que se juzgaban “son solo la punta del iceberg de otras muchas personas que no han querido denunciar por miedo, dádivas o extorsiones”.

"Amigo" de las familias

Javier F.D. (1955) regenta varios negocios de hostelería y mantenía relaciones de amistad con los padres de dos hermanos, representados por Carlos Hernández Fierro. Según acusaba la Fiscalía, un relato que asumió como verídico el acusado, "aprovechando esa relación de amistad con los padres, y cuando el menor de ellos tenía entre 10 y los 15 años, entre los años 2014 y 2019, tras realizarle regalos y ganarse su confianza, se quedaba a solas con él, bien en el local que regentaba o bien en el interior de su vehículo, así como en un restaurante también de su propiedad, donde le realizaba tocamientos de sus órganos sexuales, realizándole masturbaciones o mostrándole videos de contenido pornográfico, sin que el acusado utilizara ningún tipo de violencia". A punto de cumplir los 16 años, siendo consciente de que esos comportamientos no eran adecuados, el chico decidió poner fin a los mismos. Por este delito se condena a Javier F. D. a dos años de prisión y 30.000 euros de indemnización.

Asimismo, y en relación al hermano mayor, y pese a que el delito ya ha prescrito, el acusado reconoció lo que dice el escrito de la Fiscalía, que "cuando el mismo era igualmente menor de edad, entre los años 2001 y 2009, realizó los mismos comportamientos sexuales con él". El acusado le abonará 30.000 euros de indemnización.

Estas conductas sexuales fueron igualmente realizadas por el acusado con otros dos chicos, también hermanos, nacidos en 2002 y 2004, aprovechándose de nuevo de la amistad que mantenía con los padres de ambos. Así, "consiguió ganarse por separado su confianza y, primero desde que el más pequeño cumplió 12 años hasta que alcanzó la mayoría de edad, y en el caso del mayor, desde que cumplió los 15 años y al menos hasta los 17, se repitieron los mismos comportamientos sexuales, consistentes en tocamientos, masturbaciones y visionado de vídeos pornográficos".

Estos dos hermanos renunciaron a las indemnizaciones que pudieran corresponderles al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial.