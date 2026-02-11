La efímera paz del centro de Mayores: Ama Mieres denuncia su "expulsión física" del equipamiento

Siempre hay en el rico refranero castellano un dicho que ejemplifica cualquier situación. Y el que define la paz en el Centro de Personas Mayores de Mieres es que "duró menos que un caramelo a la puerta de un colegio". Pocas horas después de que la Junta de Participación actual hablase del reinicio de las actividades y de la buena sintonía con la nueva directora, el anterior presidente del organismo y responsable de la asociación Ama Mieres, José Antonio Álvarez, denunciaba su expulsión física del centro y la revocación de los permisos para realizar sus talleres por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Algo que achacó a un "interés político sindical".

Denuncia

A través de un comunicado, Álvarez denunciaba "el agravamiento de los hechos que han derivado no solo en la suspensión de nuestras actividades, sino en nuestra expulsión física del Centro Social de Personas Mayores de Mieres", algo que sucedía "tras 12 años de dedicación desinteresada para convertir este centro en un referente regional".

Por un lado, el presidente de Ama Mieres aseguró que "el pasado 9 de febrero (lunes), la Directora del centro nos exigió abandonar nuestro despacho de forma inmediata", añadiendo que "el desalojo se realizó bajo una vigilancia fiscalizadora y vergonzosa por parte de la dirección y la Junta de Participación".

Actividades

Por otra parte, señaló que se han suspendido las actividades de Ama Mieres, consumándose "el cese de la organización de cursos de gimnasia, Taichi, Pilates, Yoga y Baile de Salón". Precisamente esas actividades se retomarán el lunes organizadas por la nueva Junta de Participación.

También tienen un recado para la Consejería de Derechos Sociales. "Denunciamos la revocación de la autorización de los bailes por parte de la Consejería, motivada únicamente por la presión violenta de piquetes, a pesar de contar con un permiso escrito para todo el año 2026", apuntó Álvarez, para reclamar "la dimisión inmediata del Director General de Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, por su falta de firmeza y cambio de criterio ante las coacciones externas".

Apoyo

El responsable de Ama Mieres, después de acusar de "actitud antisocial" a la Consejería, anunció que el colectivo ha solicitado "una reunión con el Alcalde de Mieres para buscar una nueva sede social donde poder seguir atendiendo a nuestros socios con la dignidad que merecen".

Además, señaló que "a pesar de los ataques personales, las difamaciones y la falta de reconocimiento a una década de labor social, Ama Mieres continuará su actividad". Y tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, indicaron que "mientras persista esta situación de hostilidad, trasladamos nuestro baile de los miércoles al Casino de Mieres". El propio Centro de Mayores también contará con su propio baile, organizado por la nueva Junta de Participación, que será, de momento, gratuito.

Por último, el presidente de Ama Mieres hizo "un llamamiento a la sensatez y al apoyo de los vecinos para que el interés político-sindical no prevalezca sobre el bienestar de las personas mayores de nuestra ciudad".