"Fútbol andando", salidas culturales y acompañamientos en el domicilio: las actividades de Cruz Roja en Langreo contra la soledad no deseada

Cruz Roja Langreo potenciará este año, con el apoyo del Ayuntamiento de Langreo, el Proyecto "Red Social para personas mayores: Enrédate", destinado a combatir la soledad no deseada. Excursiones, visitas a museos o acompañamientos en el domicilio son algunas de las actividades ofertadas a personas mayores de 65 años solas. "Este proyecto persigue romper con la situación de aislamiento social y soledad no deseada, a través del refuerzo y fortalecimiento de la red social de las mujeres y hombres mayores del concejo", indicó Cruz Roja.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 65 años que manifiestan sentirse solas por "no disponer de una red social acorde a sus necesidades o sufrir una situación de aislamiento social", apuntaron los responsables de la entidad, que añadieron que "tras los buenos resultados obtenidos en el 2025, con 120 personas participantes, Cruz Roja Langreo se compromete" a potenciar el programa.

Actividades

En concreto, ese compromiso se centrará en "incrementar los acompañamientos en domicilio, dirigidos especialmente a aquellas personas que presentan mayor aislamiento; continuar con los tres grupos de trabajo con actividad semanal creados en el 2025; crear un nuevo grupo, dando así más oportunidades de participación; y fomentar la participación y apoyar en el acceso a la actividad cultural del concejo de Langreo, facilitando que las personas participantes conozcan, compartan y formen parte de la vida cultural del municipio".

También se pretende "crear grupos específicos con talleres especializados; impulsar la creación de un grupo de 'fútbol andando', con entrenamientos semanales y participación en los campeonatos que puedan llegar a realizarse; y desarrollar salidas culturales dentro y fuera del concejo, además de muchas más actividades que irán surgiendo a lo largo de este año".

Todas las actividades se desarrollarán de forma gratuita. Cruz Roja "anima" a los vecinos del concejo "a sumarse a esta gran iniciativa y compartir nuevas experiencias. Las personas interesadas en participar pueden contactar a través del teléfono 985691642 o acercarse a nuestras instalaciones de la calle Leopoldo Fernández Nespral 25, en Sama".