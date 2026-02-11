Mieres se rinde a la montaña de la mano de dos emblemáticos alpinistas
Las Jornadas mierenses llegan a la 38.ª edición con una semana de actividad desde el 21 de febrero
Deportes como el alpinismo, la escalada o las salidas a la montaña se han convertido en actividades muy populares entre la gente. Y en los valles mineros, con una importante riqueza natural, cobran aún más relevancia. Durante las casi últimas cuatro décadas, Mieres se sitúa como referente de estos deportes gracias a sus Jornadas de Montaña, que este año cumplen 38 ediciones. La cita durará una semana, desde el 21 al 28 de febrero, y contará con actividades y charlas. Además, contarán con la presencia de dos ases del alpinismo.
La Casa de Cultura y el polideportivo de Turón serán los escenarios del evento, con una amplia programación en la que participarán, entre otros, los alpinistas Juanito Oiarzábal y Rosa Fernández, un cartel que pondrá a Mieres como la capital del deporte, la naturaleza y la montaña. La cita está organizada por la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez y por el Patronato Municipal de Deportes.
Actividad
La primera de las actividades será un taller de iniciación a la escalada, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas, en el polideportivo de Turón. El curso será gratuito, pero hay que inscribirse, desde hoy y hasta el día 18, en la página web www.mieres.es/eventos. Las plazas son limitadas y se asignarán "por riguroso orden de inscripción".
Las charlas serán a partir del lunes 23 en el auditorio de la Casa de Cultura. Todas ellas arrancarán a las 20.00 horas. El primero en abrir la vía será Eduardo Astudillo, con "Kazbek, esquí en el gigante del Cáucaso". El martes será Juanito Oiarzábal, una de las estrellas mundiales del alpinismo, con su charla "Proyecto 2x14 x 8.000, 2ª ascensión al Lhotse". Y para el miércoles, Juan Sin Miedo, con "Pedaleando por los lugares más remotos".
Exposición
El jueves 26 de febrero, la nota femenina de estas jornadas la pondrá Rosa Fernández. La emblemática montañera ovetense ofrecerá la charla "Tierras inexploradas". Y el cierre de las jornadas correrá a cargo de Ramón Portilla, con "Mi Himalaya".
Paralelamente, del 13 al 28 de febrero, en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, se expondrá una muestra de carteles de las Jornadas de Montaña desde 2007 hasta 2026.
