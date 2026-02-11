El Montepío pinta mucho: un mural junto a la Casa del Pueblo de Sama recorre la trayectoria de la mutualidad minera

Un minero que ayuda a otro a levantarse, una estructura de ladrillo levantada con el esfuerzo de varios trabajadores, una lámpara de mina que ahuyenta las sombras... Son algunos de los pasajes que componen el mural alusivo a la historia del Montepío de la Minería que, a partir del próximo 20 de febrero, adornará uno de los muros próximos a la Casa del Pueblo de Sama, en la plaza La Salve, sede del SOMA-FITAG-UGT y de la unión comarcal de UGT. El mural, cuya ejecución ya está muy avanzada, es obra del artista y exminero Gonzalo Prado Grela.

"Llevábamos tiempo", explicó José Luis Alperi, secretario general del SOMA, "buscando alguna forma de dignificar este espacio de la Casa del Pueblo. Siguiendo el ejemplo de Mieres, donde plasmamos la historia del sindicato, nos parecía importante que aquí quedase reflejada la historia de algo muy nuestro, ya que somos socios protectores, como es el Montepío de la Minería", indicó Alperi, que añadió. "Hablamos con Jesús Armando Fernández Natal, presidente del Montepío, y con Gonzalo y decidimos hacerlo este año para inaugurarlo dentro de los actos previstos del Homenaje a Manuel Llaneza".

Trayectoria

Gonzalo Prado Grela es un pintor y escultor nacido en Mieres y residente desde hace años en Aller cuya trayectoria está muy vinculada con la representación del mundo minero. Minero retirado, trabajó 21 años en los pozos Polio y Santiago. "El tema del arte siempre me gustó, desde niño. No sé de dónde me viene porque en la familia no había mucha tradición de ello, lo único un tío mío, pero más bien con temas de artesanía".

Se inició con la pintura y más tarde se pasó también a la escultura. Es sus piezas predomina el hilo de cobre, que "en la mina se utilizaba para las voladuras, para los avances". El mural está presidido por la figura de un minero y de una minera, en cuya ropa de trabajo también ha querido recrear ese hilo de cobre como sello personal. "No están pintados aún, pero también habrá unos niños y unos señores mayores para simbolizar la familia minera", explica.

Gonzalo Prado, con su obra. / M. Á. G.

Con un estilo próximo al expresionismo, Prado señala que, "para encargos puntuales" sus obras son "más coloristas". "Aquí, en concreto, se quiere plasmar la historia del Montepío y aunque yo ponga algo mío, tiene que verse esa historia. Me los dieron los textos desde el Montepío y cada una es un panel relacionado con ella. Se alude a la fundación de la entidad, a los logros que se consiguieron, al balneario de Ledesma, a los fondos de pensiones, a los apartamentos de Roquetas y Murcia, a la residencia de Felechosa... tiene que ver con los valores que fomenta el Montepío".

Profundidad

Esos paneles se enmarca dentro de una sala de exposiciones pintada debajo, para dar perspectiva al conjunto. "Pintarlo de frente en el muro había quedado un poco simple y como había unas tejas encima decidimos darle esa profundidad", afirma Prado, que comenzó a dar forma a la obra, llamada "Huellas del pasado, latido del presente", a mediados de diciembre"

La inauguración está prevista para el viernes 20 de febrero, a las 12.00 horas. Se encuadra dentro de los actos del homenaje anual a Manuel Llaneza. Ese mismo día el Espacio Cultural 19 10 acogerá la presentación de "Lo que queda a la espalda. Unas memorias de Pedro del Silva dialogadas con César Iglesias". El día 21, a las 18.00 horas, el Espacio Cultural 19 10 será escenario de la entrega del galardón de la entidad en su edición de 2026 a la actriz y cineasta Amparo Climent. Y el domingo 22, el cementerio civil de Mieres acogerá, a las 12.00, el homenaje anual a Manuel Llaneza.