Matan a un hombre y otro resulta herido grave durante una reyerta en La Felguera
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha practicado una detención
Un hombre del que por el momento se desconocen datos personales ha fallecido y otro ha resultado herido grave tras un altercado ocurrido esta mañana en La Felguera. La investigación está en marcha y hay un detenido por lo sucedido, según ha podido saber este periódico. Los hechos que ahora se investigan tuvieron lugar a mediodía en la calle Marqués de Bolarque cuando, como consecuencia de un altercado, un hombre falleció, al parecer tras sufrir un golpe en la cabeza con un arma blanca de grandes dimensiones, un hacha o un machete. El arma del crimen será una de las pistas más valisoas para los investigadores.
Los hechos
A primera hora de la tarde de este miércoles era visible en la zona un rastro de sangre, frente al portal número 28 de la calle Marqués de Bolarque en La Felguera. Varios vecinos indicaron en declaraciones a este periódico que en la zona se había escuchado una fuerte discusión, de madrugada que se reprodujo a mediodía de este miércoles. Al parecer el altercado tuvo lugar sobre las cinco de la madrugada.
La Policía Nacional aseguró que se está investigando "un incidente grave" sin dar más detalles por el momento de lo sucedido.. Según ha podido saber este diario hay un detenido.
