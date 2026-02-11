"Vamos a hacer todo lo posible" por la central de La Pereda, "un proyecto irrenunciable", asegura el Principado

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aseguró este miércoles que el Principado está analizando la "treintena" de solicitudes recibidas por parte de ayuntamientos y particulares para la revocación de los permisos de investigación en Peñamayor (Laviana), con el fin de dar una respuesta a esas peticiones. El responsable regional respondía así a una pregunta del diputado de Foro, Adrián Pumares, sobre si se van a anular esos permisos. Y añadía: "Lo que no puedo hacer es prevaricar". Respecto a central de La Pereda y la sentencia que obliga a reiniciar la tramitación de sus permisos, el Consejero subrayó que se trata de un "proyecto irrenunciable para las Cuencas", y que el Principado hará "todo lo posible" por sacarlo adelante.

Sobre Peñamayor, Sánchez explicó que "Asturmet Recursos tiene concedido un permiso de investigación minera, que se suelen conceder por tres años, finalizando el primer año en octubre". El Consejero aseguró que muchos de los integrantes de la plataforma "Salvemos Peñamayor" "son mis vecinas y vecinos", y "me parecen totalmente legítimas y respetables sus peticiones, las respeto mucho". Pero aclaró a Pumares que "lo que no puedo hacer es no mirar a la legislación vigente y, desde fuera se ve muy sencillo revocar un permiso, pero le aseguro que no lo es tanto".

Servicios Jurídicos

En esa línea, Sánchez aseguró que su departamento "se está estudiando a fondo" las peticiones y alegaciones de ayuntamientos, colectivos y particulares. "Hay un permiso que está concedido y eso genera unos derechos también", indicó, para incidir en que "a la vista de la información que se nos ha mandado y de acuerdo a la legalidad vigente, veremos cómo debemos proceder". "Lo que le puedo transmitir es que nuestros servicios jurídicos llevan tiempo estudiando este expediente y que, en todo caso, cualquier decisión que se tome al respecto, que puede ser la revocación del permiso, tiene que estar ajustada a Derecho", subrayó Sánchez, para culminar: "Yo en ningún caso lo que voy a hacer va a ser prevaricar".

Una concentración vecinal, el pasado noviembre, ante el Ayuntamiento de Laviana, contra el proyecto de Peñamayor. / LNE

Pumares, por su parte, había afeado al Consejero que tiene un mandato por parte de los ayuntamientos y de la propia Junta General para revocar el permiso de investigación en Peñamayor, pero que aún no había actuado. Además, el diputado de Foro acusó a Asturmet de ser una "empresa pantalla que tienes secuestradas miles de hectáreas para especular". "Desde luego esto no es fomentar la industria, este permiso se dio para especular, estamos patrocinando por parte de la Administración la especulación", aseguró.

La Pereda

Además de sobre Peñamayor, el Consejero de Ciencia también se pronunció respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que la transformación de la Central Térmica de La Pereda (Mieres), también tras una pregunta de Adrián Pumares. "Ahora mismo es difícil de anticipar cuáles pueden ser las consecuencias exactas de la sentencia, pero lo que quiero dejar claro es que debemos de ser conscientes de la importancia que tiene esta inversión para el futuro de Hunosa, es clave", aseguró Borja Sánchez.

El Consejero afirmó que desde el Gobierno regional "tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano competencialmente para tratar de atender estas cuestiones que principalmente son técnicas que ha evidenciado esta sentencia". "Lo que puedo decir, y no es una frase de vacía, es que vamos a hacer todo lo posible porque ese proyecto, que es irrenunciable, no solo para las Cuencas y para Hunosa, sino para Asturias", agregó.

Basura

En su réplica a Pumares, que criticó que el proyecto clave para Hunosa sea "quemar madera y basura". "Una madera que no sabemos de dónde va a salir, porque lo que sí que tenemos claro es que no hay suficiente biomasa en el Principado de Asturias para alimentar una central térmica reconvertida como es la de La Pereda, y una basura que eso sí sabemos perfectamente de dónde va a salir y que no sabemos cuánto va a ser", censuró el portavoz de Foro.

Instalaciones de la térmica de La Pereda. / Luisma Murias

De nuevo en su turno de palabra el Consejero apuntó a que la sentencia del TSJA que tumba el proyecto de La Pereda alude principalmente a problemas técnicos, y que desde el Principado, "estamos tratando de buscar solución a eso". Además, con su habitual carácter pedagógico, Borja Sánchez también quiso dejar claro lo que es el Combustible Sólido Recuperado. "El CSR no es basura. Otra cosa es que se obtenga a partir de componentes que no son reciclables, pero el CSR es un combustible sólido recuperado, es una solución tecnológica que además cuenta con el visto bueno de la Unión Europea que cuenta con una norma de calidad que lo regula", apostilló.