El Principado activa el proyecto para convertir en colegio La Salle de Ciaño en un centro pionero en salud mental

Es un "plan funcional", lo que podría ser un anteproyecto, pero es el primer documento sobre el que trabajar de lo que será el proyecto definitivo para convertir el antiguo colegio de La Salle, en Ciaño, en un "centro pionero para el cuidado de la salud mental, la vida comunitaria y el apoyo a la integración". La puesta de largo de ese "plan funcional" se celebró este miércoles en el Hospital Valle del Nalón, en Riaño. Las consejeras de Salud y de Derechos Sociales y Bienestar, Concepción Saavedra y Marta del Arco se lo presentaron a todas las partes implicadas, Ayuntamiento de Langreo, Mancomunidad del Valle del Nalón, responsables sanitarios y colectivos como la asociación TEA Nalón, que lleva años reclamando la rehabilitación del colegio como centro para atender a personas con trastorno de espectro autista mayores de 21 años.

Concepción Saavedra, izquierda, y Marta del Arco, en el Hospital Valle del Nalón / D. O.

Las consejeras presentaron el documento que define los usos del futuro equipamiento a entidades y colectivos de la zona en un proceso participativo "que permitirá recoger sus aportaciones para contribuir a su diseño final y garantizar así que responda a las necesidades de las personas usuarias".

El equipamiento contará con más de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, que acogerán una zona pública de promoción del bienestar relacional y emocional, un hospital de día, consultas ambulatorias, una unidad residencial con estancia nocturna y áreas destinadas al personal y a la gestión.

El inmueble también contará con espacios abiertos al servicio de la comunidad en general y a disposición de entidades y asociaciones locales para actividades sociales, culturales, deportivas, formativas o de recreo. En ese anteproyecto se contempla que la capilla del colegio se convierta en un salón de actos. Desde el Principado se aseguran que así se fomentarán las relaciones y el apoyo entre personas con y sin discapacidad psicosocial, además de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas, el tercer sector y las asociaciones vinculadas a la salud mental. "Todo ello se llevará a cabo en un entorno cercano, hogareño y desinstitucionalizado".

Zonas al aire libre

La amplitud de la parcela, de más de 7.000 metros cuadrados, contribuirá a crear zonas para realizar actividades al aire libre, tanto para usuarios como para la ciudadanía.

Los presupuestos de la consejería de Salud recogen este año una partida de 52.159 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio del antiguo centro escolar en Ciaño, que forma parte del catálogo de patrimonio histórico.

Esta intervención facilitará reunir en un mismo espacio los programas de salud mental que actualmente se desarrollan en diferentes dispositivos del área sanitaria. Su puesta en marcha proporcionará a la ciudadanía un ámbito de cuidado comunitario corresponsable e innovador, que dará respuesta a las necesidades actuales de apoyo para el bienestar relacional y la gestión del sufrimiento psíquico.

Centro de apoyo a las personas con trastorno autista

Por otra parte, Marta del Arco, ha presentado la propuesta para crear en las mismas instalaciones un centro de apoyo a la integración destinado a personas adultas con trastorno del espectro autista.

El equipamiento se ubicará en un pabellón independiente de la planta baja, con más de 300 metros cuadrados de superficie, y garantizará la continuidad de tratamientos, terapias y rutinas diarias. Aunque funcionará de modo autónomo, está previsto que ambos dispositivos lleven a cabo proyectos comunes. Contará con 15 plazas.