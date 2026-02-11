El Principado culmina la reforma de la carretera a Boo, que tuvo un coste de 2,5 millnes

El Gobierno de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, que dirige Alejandro Calvo, ya ha dado por finalizadas las obras de la renovación de la carretera allerana Moreda-Boo-Bustillé. Un proyecto demandado durante años por los vecinos, y que el gobierno regional ha recepcionado ya tras una inversión de 2.554.000 euros. La actuación, ha supuesto una mejora de las condiciones de visibilidad y seguridad de la carretera, ha permitido el ensanche y mejora del trazado de la vía a lo largo de 2,7 kilómetros y la adecuación de la travesía urbana de Moreda. Esto quiere decir que cada kilómetro de carretera ha supuesto una inversión de un millón.

Actuaciones

Desde el Principado explicaron que "en el primer tramo, de unos 800 metros de longitud, que discurre íntegramente por la localidad de Moreda, se ha ampliado la sección de la vía en aquellas zonas donde la distancia de los edificios lo ha permitido y se han renovado las aceras y mejorado el entorno urbano".

El estado de la carretera en la salida de Moreda hacia Boo. / LNE

En el tramo interurbano entre Moreda y Boo, los trabajos han consistido en la ampliación del vial, que ha alcanzado una anchura de entre 6 y 6,30 metros. Explica la Consejería, además, que "al tratarse de un tramo especialmente sinuoso, se han ejecutado desmontes y escolleras de contención y sostenimiento para mejorar el trazado".

También en el tramo entre los núcleos de Boo y Bustillé, la calzada también se ha ampliado, llegando en algunos puntos a más de 5 metros, con el objetivo de "mejorar la seguridad vial y facilitar los cruces de vehículos". Además, los trabajos conllevaron que a lo largo de todo el vial se reformase el sistema de drenaje, se renovase la capa de rodadura y se sustituyeran los elementos de señalización y seguridad.

Reunión

El Gobierno regional hizo este anuncio horas después de la reunión mantenida entre el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, con el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, para analizar distintas actuaciones en el ámbito de las infraestructuras viarias que atraviesan algunos de los principales núcleos de población del concejo. Al encuentro también ha asistido Roberto Fernández, concejal de Hacienda y Patrimonio de Aller.

La administración regional y el Ayuntamiento, tras haber concluido las obras de la travesía de Moreda, ambas administraciones han acordado "impulsar el proyecto de mejora integral de la travesía de Cabañaquinta, con el objetivo de proceder a su posterior cesión al Ayuntamiento dentro del programa de travesías del Principado". Por último, en el encuentro se han revisado "los avances del proyecto de seguridad vial en la carretera del Alto Aller, AS-112, entre Collanzo y Felechosa, que prevé la incorporación de medidas de humanización y calmado del tráfico, así como nuevos pasos de peatones y paradas de transporte público".