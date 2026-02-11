Tregua en el Centro de Mayores de Mieres: arrancan las actividades, con baile gratuito, con la nueva Junta de Participación

Han sido varios meses de una guerra de guerrillas en el centro social de Personas Mayores de Mieres. Pero a día de hoy parece que las aguas han vuelto a su cauce, al menos de forma aparente. La llegada de una nueva directora, el pasado jueves, a la instalación, ha conllevado una reorganización, o cuanto menos una puesta en orden de la situación. Desde la Junta de Participación que salía de las elecciones de finales de año, se han mostrado ya satisfechos por ir despejando el camino hacia un normal funcionamiento. Por lo pronto, este miércoles ya habrá baile en las instalaciones, y en unos días arrancarán las actividades.

Actividades

El presidente de la Junta de Participación, Ricardo Arias, explicó como se encuentra ahora mismo el centro de Mayores de Mieres. "Desde el jueves pasado, 5 de febrero, el centro cuenta con una nueva directora, que próximamente iniciará el resto de actividades con financiación del Principado de Asturias, tal y como se aprobó en la última reunión de la Junta de Participación", detalló. Entienden este grupo de socios que con la llegada de una nueva responsable, las cosas ya van a comenzar funcionar y "a ir por el camino correcto".

Por lo pronto, al margen de las actividades que se pongan en marcha desde la dirección del Centro Social de Personas Mayores, este próximo lunes, 16 de febrero, se iniciarán las llamadas actividades complementarias. Según explicó Arias, "serán taichí, gimnasia, pilates, yoga y bailes de salón".

Baile

Una de las grandes polémicas que han llevado a los recientes enfrentamientos en el equipamiento mierense han sido los bailes. Y ahora, a falta de uno, habrá dos. El presidente de la Junta de Participación anunció que este mismo miércoles, el centro retomará su tradicional actividad. En este caso, apuntó, será "gratuita para todo el mundo". Y se celebrará, como hasta ahora, en el salón central del centro de mayores.

Paralelamente, la asociación Ama Mieres, dirigida por José Antonio Álvarez, anterior presidente de la Junta de Participación, también celebrará un baile. Lo anunciaba a través de sus redes sociales. "Debido a la suspensión de las actividades de la asociación impuesta por la Consejería (de Derechos Sociales y Bienestar) a través de la Dirección del Centro, nos vemos en la necesidad de trasladar la actividad del baile de los miércoles al Casino de Mieres", rezaba la publicación.

El clima de crispación por los enfrentamientos internos que durante los últimos meses han lastrado el funcionamiento del Centro de Mayores parece, hoy, un poco más calmado. Desde el Gobierno del Principado han enviado a una nueva directora, puesto vacante desde hace más de tres meses. Una figura que ha de ser clave en la buena convivencia en el centro de mayores mierense. De momento, los usuarios podrán volver a la actividad.