El Antroxu empieza por los coles en las Cuencas: los niños ponen el mundo a sus pies

El Antroxu ya está a la vuelta de la esquina, pero muchos colegios de las Cuencas han celebrado hoy sus carnavales coincidiendo con el último día lectivo antes del puente escolar. Hubo muchas temáticas, pero las civilizaciones del mundo y los países han sido dos de las más recurrentes. Centros como Liceo, que dedicó su semana cultural y carnaval a Europa, el Vega de Guceo de Turón, que se dio una vuelta al mundo, el Gervasio Ramos de Sama con los números o el Beata Imelda-Santo Tomás de La Felguera, que se fue por las civilizaciones, fueron algunos ejemplos.

En el caso del colegio Liceo Mierense, cada clase iba representando a un país europeo. Desde los más pequeños, que iban vestidos todos de las estrellas de la bandera de la UE, hasta los mayores, que representaban a España, el desfile por el propio centro educativo y por las calles del casco urbano causó impresión entre madres, padres, familiares y vecinos. Leprechauns irlandeses, algún que otro gallo o Cristiano Ronaldo representando a Portugal, Alberts Einsteins de Alemania, o Félix Baumgartner o Niki Lauda como figuras austriacas fueron algunos de los trajes vistos. Incluso la clase que representaba a Grecia llevaba su propio caballo de Troya.

Las fiestas de carnaval de los colegios Liceo Mierense, Vega de Guceo, Beata Imelda-Santo Tomás y Gervasio Ramos. / A. V. / M. Á. G. / L. M. D. / M. R.

Vuelta al mundo

El Vega de Guceo de Turón también salió a desfilar por el valle. Lo hizo con una vuelta al mundo, en la que para elaborar los disfraces, no solo colaboraron los niños, sino que también sus madres pasaron horas y horas en el colegio preparando los trajes con los que salieron este viernes. México, Cuba, la antigua roma, Estados Unidos... Todos los países iban representados por alguno de los pequeños o profesores que desfilaron.

Langreo

El colegio Beata Imelda-Santo Tomás de La Felguera tuvo como hilo temático de su Carnaval la Historia. Hubo egipcios, romanos, vikingos, revolucionarios franceses y bailarines de charlestón y rock, entre otros disfraces. Se organizó un desfile por las calles de La Felguera que acabó con un festival de actuaciones en el patio del centro.

El colegio Gervasio Ramos de Sama se lo pasó en grande con una batucada en la que participaron todos los alumnos, 145, que estuvieron acompañados por el profesorado y muchos padres, también disfrazados. Partieron desde el cole y desfilaron por el parque Dorado. Rosa Riesgo, directora del colegio, señaló que todos los disfraces estaban relacionados "con el proyecto de matemáticas que estamos desarrollando". Así, los adultos iban de fichas de dominó -un juego que da gran agilidad de cálculo mental- y los pequeños, como científicos o como números.

Tras el Antroxu escolar, llegarán desde el fin de semana los carnavales oficiales por los municipios. Una de las fiestas más esperadas de año, que permite que los ciudadanos puedan, por un día, "vivir otras vidas o probarse otros nombres", como dijo Joaquín Sabina en su canción "La del pirata".