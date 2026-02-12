Hablan las víctimas del abusador de menores de Langreo: "No necesitamos el dinero, y menos de ese señor, se ha demostrado lo que era"

La condena de cinco años de prisión al empresario langreano Javier.F.D. por tres delitos continuados de abusos sexuales a menores (si bien reconoció cuatro, uno había prescrito) deja un sabor “agridulce” en las víctimas. La mayor satisfacción es que “se ha demostrado que lo que decían los chavales era verdad y que es un abusador sexual confeso y condenado por ello”, explican desde el entorno de dos de los menores que sufrieron los abusos. La parte agria, la menos satisfactoria, es que “mucha gente se queda con la sensación de que se trata de una cuestión económica”. Javier F. D. tendrá que pagar 30.000 euros a dos de esas tres víctimas, pese a que en uno de los casos el delito había prescrito al denunciarse diez años después de ocurridos los hechos.

A la salida de la Audiencia Provincial, el abogado defensor de Javier F. D., Ángel Luis Bernal, se limitó a apuntar que en el proceso “se trataba estrictamente de dinero”. Una afirmación muy alejada del sentir de la familia de dos de los jóvenes de los que en su día abusó el conocido hostelero langreano y que hoy ya son mayores de edad. La empresa familiar factura decenas de millones de euros al año, con lo que “el dinero no nos importa absolutamente nada, y menos el de este señor”, señalan fuentes familiares.

“No llegamos hasta el final por dinero, no tiene nada que ver con eso, nunca pondríamos a los chavales en una situación así por dinero, por ninguna cantidad”, subraya la familia.

Javier F. D. se libra de entrar en prisión pese a ser condenado a cinco años al tratarse de tres penas individualizadas, una de dos años y otras dos de año y medio. En el acuerdo al que llegó el acusado con la acusación particular y con la Fiscalía se fijaron las penas y las indemnizaciones. “En ningún caso pactamos que no entrase en la cárcel”, aseguran las víctimas, “la justicia tiene unos procedimientos y unas normas”. Quieren dejar claro una y otra vez que si el condenado no va a la cárcel no es por haberse comprometido a pagar un dinero “que ni necesitamos, ni nos importa”. “Las indemnizaciones las marca la justicia”, aclaran para incidir en que en ningún momento huno negociación por fijar cantidades de dinero más o menos altas.

Acuerdos previos

Que el dinero no exime de responsabilidades quedó también claro en el caso de las otras dos víctimas, otros dos hermanos. El empresario les pagó en verano de 2024 cantidades que van de los 5.000 a los 9.000 euros en un acuerdo privado en el que se comprometían no ir a juicio, un acuerdo desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. Así fue, ellos no se personaron en la causa pero ese pacto, en el que Javier F. D. reconocía los hechos, no le libró de la condena. La Fiscalía actuó y el empresario fue condenado a un año y medio de prisión por cada uno de esos dos delitos de abusos sexuales continuados. En este caso la pena se rebajó por esos pagos anteriores, por el eximente de reparación del daño. “En nuestro caso no hubo ningún eximente”, apuntan desde la familia de los otros dos hermanos, los que rechazaron en su momento cualquier acuerdo extrajudicial. “Si fuese por dinero también habríamos firmado ese acuerdo”, dicen.

Javier F. D. tendrá que pagar 30.000 euros a cada uno de los chavales, pero lo más importante para ellos y su familia es que se ha desenmascarado y condenado a un abusador de menores.

Javier F. D. ha reconocido que abusó de menores y los tribunales le han condenado también a la prohibición de aproximación a las víctimas, a sus domicilios, lugares de trabajo u otros que frecuenten, así como de comunicar con ellas por cualquier medio, todo ello durante 3 años. Además, se le impone una medida de libertad vigilada durante 6 años. “Tendrá que acudir a cursos para violadores, hacer talleres y estará vigilado como abusador de menores”, apunta la familia.

Un proceso "nada fácil"

Para ellos se ha acabado un proceso judicial “que no ha sido nada fácil”. “Llegar hasta el final fue una decisión muy dura y muy meditada porque cuando entras en una sala de vistas nunca sabes lo que puede ocurrir”. Lo que ha ocurrido es que un conocido hostelero langreano es un abusador de menores condenado.