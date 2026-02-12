"Lota, las mujeres del carbón", un homenaje que une a la minería de Chile y España

Lota es un enclave minero de sur de Chile, cuyas minas de carbón cerraron en 1997. Este lugar da título al espectáculo de danza "Lota, las mujeres del carbón", que este domingo 15 de febrero podrá verse, desde las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, con entrada libre.

El director y coreógrafo (además de bailarín) es el chileno Pedro Fernández, que impulsa una obra que aborda "el momento histórico del cierre de la mina de carbón de Lota, desde una mirada profundamente humana, situando a las mujeres como eje central".

El montaje tiene su origen en una residencia artística de su director hace una década en los Teatros del Canal de Madrid, y cuenta con un elenco de artistas chilenos y españoles. La obra se estructura en cuatro partes: la fraternidad, la leyenda, la gran huelga y el cierre, con la "quiebra social tras el fin de la actividad minera".

Pedro Fernández centró la historia en las mujeres tras conocer a una vecina de Lota en Madrid, "me contó cómo había sido su infancia en ese pueblo minero, tan precario como unido". El legado del carbón une a esta zona de Chile con las Cuencas mineras asturianas, con Mieres.

El director del espectáculo ha recibido numerosos premios, y una de sus últimas obras, "Zarzuela & Flamenco", fue protagonista en las fiestas de San Isidro de Madrid. En escena habrá ocho bailarines, con música del guitarrista Pablo Torija y el percusionista Jorge Fernández, y la voz de Ana Isabel Sevilla.

La obra cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, la Fundación Chile-España y el apoyo de la Embajada de Chile en España.