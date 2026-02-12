Mieres hormigona su "Dakar": los vecinos esperan que las obras de reasfaltado en las calles terminen "cuanto antes"

Desde hace meses, las calles del centro de Mieres presentan un estado ruinoso. Y aunque tiene su motivo, circular por vías tan transitadas como la Manuel Llaneza o la Numa Guilhou, por poner dos ejemplos, es un quebradero de cabeza. Este caos, que tiene a los vecinos en jaque, ha sido provocado por la ampliación de la red de geotermia, que obligó a levantar las calzadas para soterrar las nuevas tuberías. Una situación que llegará a su fin en las próximas semanas, ya que el Ayuntamiento está abordando la fase final de las obras: el reasfaltado y hormigonado de las vías. Los vecinos urgen a que acaben cuanto antes.

Inversión millonaria

Los trabajos comenzaron hace más de medio año, y con una inversión de 3,4 millones de euros, estaban orientados a la instalación de la infraestructura subterránea para la distribución de la geotermia a una veintena de edificios públicos del casco urbano. La magnitud de la inversión es directamente proporcional a la de la obra, con un buen número de calles levantadas para soterrar las tuberías.

Esto provocó que durante meses hubiera restricciones y cortes de tráfico, afectando también a aparcamientos. Situación que desde los vecinos no se ha llevado del todo bien. "Queremos que terminen ya, porque la cosa se está alargando", apuntan conductores, que sufren cada vez que tienen que circular por el centro de Mieres. "No sabes si se te va a fastidiar el coche y si vas a poder llegar a donde quieres porque la calle esté cortada. Es como el París-Dakar", lamentan.

Fase final

Pero lo cierto es que esos lamentos durarán ya pocas semanas. Durante los últimos días, la empresa adjudicataria ya está procediendo al reasfaltado de las calles afectadas. Este mismo jueves estaban acometiendo trabajos en las ya citadas Manuel Llaneza y Numa Guilhou. A continuación, se seguirá con el resto de vías, tal y como confirmaron las fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.

Un Policía Local dirige el tráfico a la entrada de los colegios de la zona ante las obras de reasfaltado. / A. Velasco

Además, la concejalía de Desarrollo Urbano, que dirige Marta Jiménez, tiene previsto, en la medida de lo posible, mejorar incluso las actuaciones previstas en el plan inicial, de forma que las ahora destrozadas calzadas del casco urbano no solo recuperen el estado que tenían, sino que presenten un asfalto renovado.

Europa

Desde el Ayuntamiento de Mieres se han pedido varias veces disculpas por las molestias generadas por el proyecto, aunque también han defendido que la red de geotermia de Mieres será "una de las más importantes de Europa". La semilla para llegar a ese fruto ya se ha sembrado, y los más de tres millones de euros invertidos en la canalización son prueba de ello.

A partir de ahí, lo siguiente será dar el paso hacia el suministro de energía limpia, este caso el calor con agua de mina, a los edificios, abaratando costes y eliminando huella de carbono. Acciones en la línea de las políticas medioambientales marcadas desde la UE.