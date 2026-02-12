Las obras en la pasarela de Caborana provocarán restricciones al tráfico en el Corredor del Aller
Los trabajos comenzarán el día 23 en una primera fase que afectará al acceso desde Sotiello
Tras más de un año cerrada, las obras para la reparación de la pasarela de Caborana arrancarán en unos días. Concretamente, Tragsa, empresa adjudicataria, iniciará los trabajos el próximo lunes, 23 de febrero. Habrá regulación del tráfico. El proyecto para el arreglo de los problemas estructurales de la pasarela se ha dividido en dos fases, que conllevarán diversas restricciones de tráfico. En este primer lote, afectará directamente a la salida desde la recién estrenada rotonda de Sotiello hacia el Corredor del Aller.
El Ayuntamiento de Aller se veía obligado a finales de 2024 a cerrar el paso peatonal que une el núcleo urbano de Carbonara con la zona deportiva de la localidad. El motivo fue la detección de unos daños estructurales en la pasarela, que albergaban riesgo de derrumbe. Desde aquella fecha, se han ido dando pasos para lograr que el Gobierno del Principado procediese al arreglo de la misma, una obra que arrancará el lunes, y que conlleva restricciones en el tráfico, ya que la pasarela sobrevuela tanto las vías del tren como el Corredor del Aller.
Primera fase
Fuentes municipales explicaron que los trabajos constarán de dos fases. La primera de ellas se desarrollará en la zona de la pasarela más cercana al trazado ferroviario. Y eso conllevará que mientras duren las obras, el carril de acceso al Corredor del Aller en dirección a Mieres desde la glorieta de Sotiello esté cerrado.
Así, para acceder a la AS-112 desde Moreda, se podrá hacer bien desde la rotonda de Campera o bien desde el cruce con la carretera de Boo. También se podrá acceder desde el entronque del pozo Santiago, entre Caborana y Valdefarrucos.
Cortes
La segunda fase de las obras se realizarán en el tramo de pasarela que sobrevuela el Corredor del Aller, y esto generará también restricciones. En este caso, se cortará el Corredor del Aller desde el cruce con Boo, teniendo que acceder al mismo por Caborana. En este caso, el corte afectará a ambos sentidos de la circulación, por lo que habrá que atravesar los núcleos urbanos de Caborana y Moreda.
Los trabajos se adjudicaron el pasado agosto a la empresa pública Tragsa por un importe de 324.010 euros. Sin embargo, no pudieron comenzar al estar pendientes de un permiso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ya que iban a afectar a las vías del tren de la línea Collanzo-Trubia.
Andamios
Hace escasamente un mes, la empresa adjudicataria del proyecto ya colocaba una caseta de obra junto a la oficina de información turística de Caborana, ubicada en el entorno de la zona deportiva. Además, también se montaban los andamios necesarios en la parte más cercana a las vías del tren, por donde comenzarán las obras.
Desde el Ayuntamiento de Aller, el alcalde, Juan Carlos Iglesias, aseguró que "es una buena noticia que empiecen ya las obras, porque recuperar ese paso peatonal para los vecinos es una prioridad". Además, el regidor indicó que el desarrollo del proyecto "no es un capricho, sino que era una cuestión de seguridad, tanto para los propios vecinos como para los conductores y para los usuarios de las vías del tren, porque el peligro de derrumbe era real". Así, el regidor deseó que "lo antes posible podamos tener ya la pasarela en orden para que todo vuelva a la normalidad".
