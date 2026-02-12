Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la mina: "Estas galerías podrían simular condiciones lunares", afirma el exdirectivo de la NASA Peter Worden en el pozo Santiago

"Yo creo que en uno o dos años se pueden estar realizando este tipo de proyectos". Son palabras de Pete Worden, exdirectivo de la NASA, la prestigiosa agencia espacial norteamericana, respecto a la posibilidad de albergar en el pozo Santiago, en Aller, un laboratorio que recree las condiciones de vida en la Luna. Y las pronunció con conocimiento de causa, tras realizar una visita a las instalaciones mineras alleranas, propiedad de Hunosa, junto al Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que lidera la transformación de las antiguas explotaciones en "polos del conocimiento".

Al filo de las 10 de la mañana, Worden llegaba al pozo allerano, donde le esperaban Borja Sánchez, Iván Aitor Lucas (director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital), Javier de Cos (director del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales), Noemí Pinilla (investigadora ATRAE de la Universidad de Oviedo) y David González (director de Sekuens). De anfitrión ejercería el jefe del pozo Santiago, Mario González, que fue quien guio la expedición.

Galería

Con su inseparable (y peculiar) bastón, Worden prestaba atención a todo lo que le rodeaba, y a las explicaciones del Consejero o del jefe del pozo. El primer camino fue hasta llegar a la lampistería, donde, junto al resto de expedicionarios se enfundó el traje de minero. Todos siguieron el protocolo, y tras las explicaciones pertinentes sobre el recorrido y un vídeo sobre las medidas de seguridad, recogieron sus autorrescatadores, la lámpara de mina, y dejaron su ficha en el casillero.

De ahí acudieron a visitar la galería Mariana, que Hunosa está ahora mismo rehabilitando. Worden pudo comprobar las características de esta galería, poco antes de que llegase el plato fuerte. Porque tras la visita exterior, llegaba la hora de bajar al tajo. El ex de la NASA, junto con los responsables regionales, cogieron la jaula para bajar a las plantas primera y undécima, donde el científico visualizó las posibilidades que se ofrecen para la investigación.

Proyectos

Tras este recorrido, el Consejero de Ciencia reseñaba que "es una visita importante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los proyectos que estamos tratando de impulsar en este entorno". Sánchez detalló las iniciativas previstas para los diferentes pozos del área Aller: "En San Jorge hay un proyecto avanzado para instalar un centro de procesamiento de datos muy dirigido tanto a la parte científica como a la parte emprendedora en este ámbito tecnológico", dijo. Además, "contamos también en este entorno con el Pozo Santiago y con el Pozo San Antonio, se trata de una de las infraestructuras más singulares que tenemos en Asturias por su estado de conservación, por la longitud de las galerías y sabemos que puede resultar de interés a una plataforma científica para proyectos internacionales".

Espacio

Ese fue el contexto en el que se enmarco la visita de Pete Worden: "Conoce perfectamente los proyectos internacionales en el ámbito científico y sabe bien qué tipo de proyectos se podrían solicitar para esta zona". Sánchez apuntó además que esta conexión con el exdirectivo de la NASA "se hace a través del ITEA, que es un instituto de la Universidad de Oviedo referentes en investigación aeroespacial". "Tenemos todos los ingredientes: la parte académica, la parte gubernamental y la parte internacional con experiencia en este tipo de proyectos y nuestro ánimo está en buscar que uno de esos proyectos ya aterricen en esta zona, además del centro de datos y que podamos empezar a visibilizar este tipo de actuaciones".

Borja Sánchez conversa con Pete Worden a la entrada del pozo Santiago. / A. Velasco

El Consejero reconoció que actualmente la fase para que Santiago acoja algún proyecto de este tipo es inicial. "Estamos hablando de usos científicos, y ahora estamos en una fase de diseñar la estrategia", dijo Sánchez, para agregar que "lo más importante dentro de una estrategia a largo plazo que es que aquí se sitúen una serie de experimentos, algún tipo de proyecto en este ámbito internacional, que esté dirigido a temas relacionados con el conocimiento del espacio". "La infraestructura está, lo que hace falta es localizar un proyecto y sacar adelante todos los trámites administrativos, pero lo principal es tener una actividad científica para situar aquí", finalizó.

Luna

Mientras, Pete Worden estaba impresionado por lo que había visto bajo la tierra. El experto de la NASA señaló que las galerías de Santiago suponen una localización ideal para poder simular atmósferas de planetas como Venus o Marte, o también de la propia luna. "Es una localización ideal, ya que está aislada, y podríamos crear microbios que nos ayudaran a vivir en la Luna, en Marte o en otros planetas", aseveró.

Lo cierto es que aunque suene a ciencia ficción, un proyecto investigador de este tipo está más cerca de lo que parece, a juicio del experto norteamericano. "En uno o dos años, esta instalación podría estar funcionando para albergar proyectos de investigación de este tipo", aseguró Worden, que indicó que aunque las condiciones de la superficie de la luna no se podrán simular en Santiago, si se podrán albergar otras investigaciones. "Uno de los hábitats ideales para los humanos en la Luna son los túneles de lava, debajo de la superficie, y para replicar estas condiciones, estas instalaciones son adecuadas", apuntó el exdirectivo de la NASA.