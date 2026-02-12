Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un "machete casero": las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que "se veía venir"

Una discusión previa con familiares, ocurrida horas antes y en la que hirió a su abuelo, pudo ser el detonante de la reyerta del pasado miércoles en La Felguera que acabó con la vida de un hombre y causó heridas a otros tres, uno de ellos Dionisio H. H., de 30 años, el presunto agresor mortal. Al parecer, el joven arrastraba en los últimos tiempos problemas mentales y las discusiones se habían vuelto frecuentes en el entorno familiar. La última acabó en tragedia.

Lo reconocen los propios vecinos de la zona, que apuntan que "esto se veía venir" ya que los altercados en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque eran habituales y la convivencia familiar era compleja. También aseguran que desde que había salido de prisión D. H. H. estaba "desatado". Según ha podido saber este diario, un episodio violento se produjo en la noche del martes, sobre las 23.00 horas. D. H. H. reside en uno de los pisos junto a su madre y un hermano. En otro piso del mismo bloque reside su abuelo. Al desatarse una discusión, la tensión fue a mayores y Dionisio H. H. hirió a su abuelo con un arma blanca causándole dos pequeños "pinchazos" que, pese a las informaciones que trascendieron en un principio, no resultaron de gravedad. De hecho, el hombre ya ha recibido el alta hospitalaria.

Reyerta

A la mañana siguiente, se precipitaron los acontecimientos cuando varios familiares acudieron a la vivienda a pedir explicaciones al joven que bajó al portal armado con una suerte de "machete casero", un palo con un filo adherido a él. Los familiares también esgrimían cayados y en los vídeos que recorren las redes sociales se ve a uno de ellos con lo que parece ser una pistola, aunque no hay constancia de que se llegaran a producir disparos.

En la reyerta, Dionisio H. H. hirió bajo el brazo a un tío abuelo suyo, Arturo Hernández, de 62 años, que comenzó a sangrar con profusión. Fue trasladado al hospital Valle del Nalón, donde falleció poco después. El agresor. también causó presuntamente lesiones a otros dos familiares, que tuvieron que recibir asistencia médica por golpes en la cabeza y que, al igual que el abuelo del presunto agresor mortal, también han sido dados de alta.

Bajo custodia policial

Resultó herido, además, el propio D. H. H., que recibió varios golpes en la cabeza. Su estado no es grave. Permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo bajo custodia policial.

Al lugar de los hechos se trasladaron de inmediato agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio (ubicada en La Felguera), que detuvieron al agresor en su domicilio, donde se había resguardado tras su brutal acción. Los agentes que llegaron a la zona siguieron el rastro de sangre desde la calle, pasando por el portal, en cuya puerta había huellas ensangrentadas que podrían ser del joven al volver a meterse en el edificio, hasta el rellano del tercer piso del inmueble, donde residía. Tras comprobar que el presunto autor de los hechos estaba en casa, donde los vecinos aseguraban que vive con su madre, los agentes le conminaron a abrir la puerta. Lo hicieron a través de la ventana de unos vecinos que da a un patio interior. El hombre, presunto autor del brutal crimen, respondió al requerimiento, manifestando su intención de ir hacia los agentes y entregarse voluntariamente.

El suceso se produjo frente a un bloque de edificios. El revuelo fue máximo con carreras, gritos, llantos y desconcierto ante la brutal agresión. En pocos segundos la calle se llenó de más familiares y vecinos alertados por los gritos. Fueron los propios familiares quienes trasladaron con urgencia a Arturo Hernández al Hospital Valle del Nalón, donde no se pudo hacer nada por salvar su vida. Sobre las 17.45 horas un furgón trasladaba su cuerpo desde el centro sanitario al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, para practicarle la autopsia. La furgoneta de la funeraria abandonaba el hospital entre un grupo de familiares, visiblemente afectados por lo ocurrido, y custodiado por la Policía Nacional.