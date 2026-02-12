Reyerta mortal en Langreo: el detenido estuvo encarcelado por atacar hace diez años a un hombre con un hacha y un cuchillo

No es la primera vez que Dionisio H. H. -detenido por agredir mortalmente a un tío abuelo suyo y herir a tres familiares en una reyerta en La Felguera- protagoniza un suceso violento. El joven, que ahora tiene treinta años, es un viejo conocido de la Policía. Hace una década, fue encarcelado por su implicación en una agresión a hachazos a otro hombre, también en La Felguera. El joven se entregó en la Comisaría de Policía de Langreo-San Martín dos días después de los hechos. La víctima resultó herida de gravedad en la reyerta, tras ser atacada con un hacha y un cuchillo. Tuvo que ser trasladada en UVI-móvil hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) e ingresó en estado muy grave. El hombre presentaba heridas de gravedad en la espalda que afectaron a un pulmón. El agresor, que se ocultó en un contenedor para eludir a los agentes, consiguió darse a la fuga tras el ataque.

Los hechos habían ocurrido el 27 de agosto de 2016, a la altura del número 77 de la calle Melquíades Álvarez de La Felguera sobre las dos y cuarto de la tarde. Se inició entonces un altercado. La víctima, que corría para huir de su agresor, intentó buscar refugio en un portal. Sin embargo, el presunto agresor lo alcanzó y le atacó con un cuchillo y un hacha, según indicaron entonces testigos presenciales de los hechos. En la zona del altercado podían verse horas después cristales rotos de la puerta del portal donde la víctima intentó ocultarse, así como manchas de sangre sobre la acera. La víctima era natural de Siero pero vivía entonces en el barrio de El Puente.

Un policía local de Luanco que se encontraba en la zona salió tras el agresor, pero perdió su pista a la altura del barrio de La Pomar. Los vecinos alertaron a la Policía Nacional de que un hombre se había ocultado en un contenedor de basuras. Pero cuando llegaron los agentes ya había huido aunque hallaron allí un hacha de pequeñas dimensiones con manchas de sangre.

El hombre fue atendido en un primer momento por una ambulancia que se encontraba en la zona. Después llegaron los servicios de emergencias de una UVI-móvil que, tras una primera observación, decidieron trasladarlo hasta el HUCA donde ingresó en Urgencias con heridas de gravedad. Tanto el agresor como la víctima eran personas conocidas por los agentes de la Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio. Ambos contaban con antecedentes, indicaron entonces fuentes de la investigación. El joven se entregó a la Policía dos días después de los hechos. Fue a prisión por lo sucedido.

A disposición judicial

Dionisio H. H. volverá a pasar de nuevo ante el juez, esta vez por la reyerta mortal del pasado miércoles, en la que perdió la vida un tío abuelo suyo. El joven también resultó herido en el violento altercado, al sufrir varios golpes en la cabeza. Desde el día de los hechos, cuando fue detenido, permanece bajo custodia policial en el Hospital Central Universitarios de Asturias (HUCA). La previsión es que este viernes pase a disposición judicial.