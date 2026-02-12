Los sindicatos acusan a Hunosa de "falta de información" sobre el proyecto de la central de La Pereda: "Es inadmisible, delata inseguridad"

Los sindicatos mineros acusan a Hunosa de "falta de información" sobre el estado en el que se encuentra el principal proyecto de futuro de la empresa pública, la transformación de la central térmica de La Pereda en central de biomasa y combustible sólido recuperado (CSR). Una transformación que se ha quedado, tras sentencia judicial, sin los permisos ambientales necesarios para entrar en funcionamiento.

CC OO y SOMA-FITAG-UGT participaron en la mañana de este jueves 12 de febrero en la primera sesión de la comisión delegada del Comité Intercentros de Hunosa para analizar la situación generada tras la sentencia judicial que afecta al proyecto de La Pereda. Las centrales muestran su "profunda preocupación por la falta total de información trasladada por la dirección de Hunosa.

Según los sindicatos, durante la reunión, la empresa "no ha facilitado ningún dato concreto sobre el alcance jurídico de la sentencia, las posibles vías de solución, los pasos que prevé adoptar, el calendario de actuación ni el impacto real que esta situación puede tener sobre el proyecto, la actividad o el empleo". Asimismo, recalcan las centrales, "tampoco se ha ofrecido información alguna sobre la situación del recurso relativo a la escombrera de Lada, otro elemento relevante para garantizar el funcionamiento de térmica". Una escombrera en la que, una vez entrase en funcionamiento la central de biomasa, se arrojarían sus cenizas, y que también por sentencia judicial carece de los permisos necesarios.

Inseguridad

SOMA y CC OO subrayan que "la única respuesta" ofrecida "por la dirección" es la de que “se está preparando la documentación que requiere la sentencia” y que el proyecto “está garantizado”, así que “dejadnos trabajar”. "La ausencia de explicaciones, dando la callada por respuesta ante nuestra insistencia, evidencia inseguridad", afirman los sindicatos mineros. El descontento en las centrales es palpable, "es inadmisible la ausencia de cualquier explicación técnica, jurídica o administrativa".

"Esta actitud de opacidad y falta de transparencia genera una enorme incertidumbre entre la plantilla y demuestra una preocupante falta de confianza, e incluso de respeto, hacia la representación legal de los trabajadores", aseguran las centrales, que afirman verse "obligadas a afrontar una situación de gran trascendencia sin disponer de la información mínima necesaria". SOMA-FITAG-UGT y CC OO consideran "inadmisible que, ante un problema que puede comprometer el principal proyecto tractor del futuro de Hunosa, la dirección de la empresa no haya sido capaz de trasladar ni siquiera un escenario provisional de trabajo. Esperemos que no sea porque ni siquiera saben que van a hacer".

Nueva reunión

Este viernes hay además una reunión con la SEPI. En el encuentro "exigiremos a la SEPI depurar responsabilidades, que abandonen el ocultismo e informen con claridad sobre la situación real del proyecto, que concreten los pasos que van a dar y garanticen que la incertidumbre jurídica no se traslade a la estabilidad laboral de la plantilla". "Los trabajadores y trabajadoras de Hunosa no pueden ser los últimos en conocer el futuro de su propia empresa", concluyeron los sindicatos.