El vídeo de la brutal trifulca en la que mataron a un hombre a machetazos en La Felguera
Las imágenes, grabadas a plena luz del día, recogen la pelea que se vivió en plena calle
Una brutal trifulca se saldó este miércoles en La Felguera con un hombre fallecido a machetazos y dos heridos graves que tuvieron que ser trasladados al hospital Valle del Nalón.
En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede ver la brutal trifulca que tuvo lugar en plena calle y que alertó a numerosos vecinos. Todo comenzó varias horas antes. Al parecer un joven de unos 25 años, viejo conocido de la Policía, había agredido el martes a un familiar. La bronca obligó a acudir a la Policía pero la cosa no quedó ahí. Horas después, a las 5.00 de la madrugada, se produjo otro tumulto en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en un bloque de viviendas conocido popularmente como Villabona. Ya con la luz del día, alrededor de las 12.30 horas, familiares del joven se acercaron a la zona para hablar con él y pedirle explicaciones por su comportamiento. Llamaron al telefonillo y le pidieron que bajase. Tardó, pero lo hizo, y ahí se desató la tragedia.
