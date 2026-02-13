Arrancan las Jornadas de Montaña de Mieres con exposición, escalada y grandes ponencias

La XXXVIII edición de las Jornadas de Montaña de Mieres han arrancado este año con la exposición “Carteles de Montaña 2007-2026”, que se podrá visitar del 13 al 28 de febrero en la Casa de Cultura. Del 21 al 27 de febrero, la Casa de Cultura y el Polideportivo de Turón acogerán ponencias, cursos de escalada e interesantes conferencias de figuras como Juanito Oiarzábal, Rosa Fernández o Ramón Portilla. Organizadas por la concejalía de Deportes y el Patronato Municipal, las jornadas consolidan a Mieres como referente del deporte, la naturaleza y la montaña, combinando formación, divulgación y entretenimiento.

Actividades

El 21 y 22 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas en el polideportivo de Turón habrá cursos de escalada e iniciación a la escalada. Habrá inscripciones gratuitas del 11 al 18 de febrero en www.mieres.es/eventos. Las plazas limitadas asignadas por riguroso orden de inscripción.

Auditorio Teodoro Cuesta

En el auditorio Teodoro Cuesta, el 23 febrero Eduardo Astudillo hablará de “Kazbek, esquí en el gigante del Cáucaso”; el 24 Juanito Oiarzábal lo hará sobre el “Proyecto 2x14 x 8.000, 2ª ascensión al Lhotse”; un día después le tocará el turno a Juan Sin Miedo con “Pedaleando por los lugares más remotos”; y el 26 de febrero Rosa Fernández hablará de “Tierras inexploradas. La Montaña de las Asturianas". Cerrará las charlas el 27 de febrero Ramón Portilla con “Mi Himalaya”. Todas estas actividades comenzará a las 20.00 horas.

Exposición

Y del 13 al 28 de febrero en la Sala de Exposiciones se exhibe la muestra "Carteles de Montaña desde 2007 hasta 2026".