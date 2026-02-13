El detenido por la reyerta mortal de Langreo ya declara ante el juez tras llegar en medio de un gran dispositivo policial

Dionisio H. H., el hombre de 30 años detenido por la reyerta mortal del pasado miércoles en La Felguera, que costó la vida a Arturo Hernández, su tío abuelo, ya está prestando declaración en los juzgados de Langreo. El hombre llegaba este mediodía, pocos minutos después de las doce, fuertemente custodiado por la Policía a las dependencias judiciales, sin que se registraran incidentes.

En la reyerta que tuvo lugar al mediodía del miércoles resultaron heridos otros dos familiares que recibieron el alta horas después. Una discusión previa con familiares, ocurrida la noche anterior y en la que hirió a su abuelo, pudo ser el detonante de la reyerta posterior. Al parecer, el joven arrastraba en los últimos tiempos problemas mentales y las discusiones se habían vuelto frecuentes en el entorno familiar. La última acabó en tragedia.

Los vecinos apuntaban que "esto se veía venir" ya que los altercados en el número 28 de la calle Marqués de Bolarque eran habituales y la convivencia familiar era compleja. También aseguran que desde que había salido de prisión D. H. H. estaba "desatado". Según ha podido saber este diario, un episodio violento se produjo en la noche del martes, sobre las 23.00 horas. D. H. H. reside en uno de los pisos junto a su madre y un hermano. En otro piso del mismo bloque reside su abuelo. Al desatarse una discusión, la tensión fue a mayores y Dionisio H. H. hirió a su abuelo con un arma blanca causándole dos pequeños "pinchazos" que, pese a las informaciones que trascendieron en un principio, no resultaron de gravedad. De hecho, el hombre ya ha recibido el alta hospitalaria.

Reyerta

A la mañana siguiente, se precipitaron los acontecimientos cuando varios familiares acudieron a la vivienda a pedir explicaciones al joven que bajó al portal armado con una suerte de "machete casero", un palo con un filo adherido a él. Los familiares también esgrimían cayados y en los vídeos que recorren las redes sociales se ve a uno de ellos con lo que parece ser una pistola, aunque no hay constancia de que se llegaran a producir disparos.

En la reyerta, Dionisio H. H. hirió bajo el brazo a un tío abuelo suyo, Arturo Hernández, de 62 años, que comenzó a sangrar con profusión. Fue trasladado al hospital Valle del Nalón, donde falleció poco después. El agresor. también causó presuntamente lesiones a otros dos familiares, que tuvieron que recibir asistencia médica por golpes en la cabeza y que, al igual que el abuelo del presunto agresor mortal, también han sido dados de alta.

Resultó herido, además, el propio D. H. H., que recibió varios golpes en la cabeza. Su estado no es grave. Estuvo ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo bajo custodia policial, hasta que esta mañana fue trasladado a los juzgados.

Antecedentes

No era la primera vez que Dionisio H. H. -detenido por agredir mortalmente a un tío abuelo suyo y herir a tres familiares en una reyerta en La Felguera- protagonizaba un suceso violento. El joven, que ahora tiene treinta años, es un viejo conocido de la Policía. Hace una década, fue encarcelado por su implicación en una agresión a hachazos a otro hombre, también en La Felguera. El joven se entregó en la Comisaría de Policía de Langreo-San Martín dos días después de los hechos. La víctima resultó herida de gravedad en la reyerta, tras ser atacada con un hacha y un cuchillo. Tuvo que ser trasladada en UVI-móvil hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) e ingresó en estado muy grave. El hombre presentaba heridas de gravedad en la espalda que afectaron a un pulmón. El agresor, que se ocultó en un contenedor para eludir a los agentes, consiguió darse a la fuga tras el ataque.