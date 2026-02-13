Fallece a los 74 años Ceferino García Treceño, “Ferino”, natural de Langreo y exdirigente de Organización de CC OO de Asturias

Ceferino García Treceño, “Ferino”, ha fallecido a los 74 años en Gijón. Natural de Langreo residía desde hace años en la ciudad costera. Fue minero del pozo Fondón y "como tantas personas vinculadas a la minería, ayudó a crear lo que son las Comisiones Obreras", destacó este viernes José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias. Tuvo cargos orgánicos en el sindicato y también formó parte de la dirección de IU de Gijón.

En CC OO de Asturias, Ceferino García Treceño fue secretario de Políticas Institucionales desde 1985, para después pasar a ser el responsable de Organización bajo la dirección de Emilio Huerta, “Triqui”. "Era langreano, pero desde muy joven se fue a vivir a Gijón. En su casa recibía a Marcelino Camacho, cuando el primer secretario general de la Confederación Sindical nos visitaba, cosa que hacía con mucha frecuencia", señaló José Manuel Zapico.

Para el actual líder regional de CC OO "era una persona abierta e integradora. Destacaba por su gran sentido del humor; hacía que ante las adversidades pudieras sacar una sonrisa y el día a día fuera más llevadero".

Pozo Fondón

Tras el VI Congreso, en 1996, dejó la dirección del sindicato, pero no la actividad sindical. “Volvió a su pozo, el Fondón, a seguir picando carbón. A estar en primera línea en asambleas de minería cuando había miles de trabajadores en Hunosa, a ser un afiliado más, un sindicalista pegado al tajo", remarcó Zapico.

"Hace un año tuvimos que despedirnos de otro amigo íntimo suyo y referente sindical, Severino Redondo, con el que compartió luchas y dirección en CC OO. Hoy damos el último adiós a Ferino, otra persona que formó y formará siempre parte de la historia, con mayúsculas de las Comisiones Obreras", concluyó José Manuel Zapico.