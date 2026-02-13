Inaugurado un mural feminista en Langreo impulsado por la plataforma 8M
En la pintura aparecen las figuras de Anita Sirgo y Marisa Valle Roso
La Felguera acogió la presentación del "mural feminista" impulsado por el colectivo 8M-Llangréu en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. Se trata de una pintura que se realizó el pasado mes de noviembre en un muro de la plaza de La Barquera. Aparecen en él las figuras de Anita Sirgo (histórica militante comunista fallecida en 2024) y de la cantante Marisa Valle Roso.
El acto contó con la participación de representantes de "las diferentes organizaciones que nos implicamos en la iniciativa", señalaron los organizadores. Acudieron Marisa Valle Roso; las muralistas que idearon el cartel, del estudio "Rapoxu Roxu"; y familiares de Anita Sirgo. Se les entregó con una placa conmemorativa por parte de la plataforma 8M-Llangréu.
También estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Langreo y Begoña Collado, en representación del 8M-Asturias.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre
- Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
- El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia
- El vídeo de la brutal trifulca en la que mataron a un hombre a machetazos en La Felguera