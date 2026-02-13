Inaugurado un mural feminista en Langreo impulsado por la plataforma 8M

La Felguera acogió la presentación del "mural feminista" impulsado por el colectivo 8M-Llangréu en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. Se trata de una pintura que se realizó el pasado mes de noviembre en un muro de la plaza de La Barquera. Aparecen en él las figuras de Anita Sirgo (histórica militante comunista fallecida en 2024) y de la cantante Marisa Valle Roso.

El acto contó con la participación de representantes de "las diferentes organizaciones que nos implicamos en la iniciativa", señalaron los organizadores. Acudieron Marisa Valle Roso; las muralistas que idearon el cartel, del estudio "Rapoxu Roxu"; y familiares de Anita Sirgo. Se les entregó con una placa conmemorativa por parte de la plataforma 8M-Llangréu.

Noticias relacionadas

La entrega de las placas conmemorativas. / Cedida a LNE

También estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Langreo y Begoña Collado, en representación del 8M-Asturias.