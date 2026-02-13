La madre del detenido por la reyerta mortal de Langreo (ya encarcelado) denunció ante la Policía que sufría amenazas y malos tratos por parte de su hijo desde hace seis años

El Juzgado de Instrucción número 2 de Langreo decretó a primera hora de la tarde de este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Dionisio H. H., de 30 años, detenido como presunto autor del homicidio de su tío abuelo, Arturo Hernández, tras la violenta reyerta registrada el pasado 11 de febrero en La Felguera. La medida fue adoptada después de que el investigado pasara a disposición judicial y se acogiera a su derecho constitucional a no declarar.

El detenido acudió este viernes a los Juzgados de Langreo poco después del mediodía y bajo custodia de dos furgones y otros tantos coches patrulla de la Policía Nacional. El operativo fue al final innecesario, ya que nadie esperaba a Dionisio H. H. en las inmediaciones. En ese mismo instante, se estaba velando al fallecido por parte de sus familiares.

Las diligencias se han incoado inicialmente por homicidio, lesiones y amenazas, sin perjuicio, según explicaron fuentes judiciales, de que la calificación jurídica pueda modificarse a lo largo de la instrucción. La autoridad judicial acordó su inmediato traslado al centro penitenciario de Asturias "ante la gravedad de los hechos y la posible pena asociada a los delitos investigados".

La Fiscalía del Principado había solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, al "apreciar riesgo de fuga y para preservar la vida e integridad física de los heridos". El Ministerio Fiscal considera, de forma provisional, que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio doloso y dos delitos de lesiones graves con arma blanca, a la espera de los informes médicos definitivos.

La denuncia previa por maltrato

Según la Policía Nacional, los acontecimientos se precipitaron en la mañana del 11 de febrero. La madre del acusado, acompañada del abuelo de éste, acudió a la Comisaría en Langreo para "denunciar amenazas y malos tratos presuntamente sufridos por parte de su hijo desde su salida de prisión en 2020". Dionisio H. H. había estado encarcelado por herir a un hombre con un cuchillo y un hacha en 2016 en La Felguera.

De acuerdo con la denuncia, la noche anterior el abuelo del ahora detenido había tratado de mediar en el conflicto familiar y fue presuntamente agredido con un arma blanca, sufriendo dos heridas incisas en el pecho. Aunque las lesiones no revestían gravedad extrema, el episodio evidenciaba una escalada de violencia en el ámbito doméstico. Al parecer, el joven arrastraba en los últimos tiempos problemas mentales y las discusiones se habían vuelto frecuentes en el entorno familiar. Los vecinos aseguran que "se veía venir" y que el joven estaba "desatado" desde que había salido de prisión.

Pocos minutos después de formalizarse la denuncia, y cuando los comparecientes abandonaban dependencias policiales, la Sala del 091 recibió un aviso de una reyerta en la plaza del bloque residencial donde reside el denunciado, en La Felguera. Las patrullas desplazadas confirmaron la existencia de una pelea multitudinaria y la presencia de tres varones heridos por arma blanca.

Uno de ellos, Arturo Hernández, de 62 años, presentaba una herida de extrema gravedad bajo un brazo. Fue evacuado al centro hospitalario comarcal, donde falleció poco después. Los otros dos heridos también fueron trasladados para recibir asistencia sanitaria por sus lesiones. Fueron dados de alta horas después.

Furgones de la Policía Nacional, frente al Juzgado de Langreo. / Juan Plaza

Agresión en el portal y armas incautadas

Las primeras gestiones de investigación permitieron identificar como presunto autor al varón denunciado horas antes, que se había refugiado en su domicilio tras la reyerta. "De las declaraciones recabadas por los investigadores se desprende que el detenido habría bajado al portal portando varias armas blancas", entre ellas un machete artesanal, y que habría agredido presuntamente "sin mediar palabra a uno de los presentes", desencadenándose a continuación una pelea en la que resultaron heridas otras dos personas, señaló la Policía.

Tras los hechos, regresó a su vivienda. Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio y dos delitos de lesiones graves.

Con autorización judicial se practicó la entrada y registro en el domicilio. En la inspección se intervinieron dos lanzas artesanales, un machete y varias armas blancas adicionales, algunas con restos biológicos. También se incautaron prendas de vestir y otros efectos que presentaban manchas susceptibles de análisis pericial. El material intervenido será objeto de estudio para determinar su relación directa con las heridas causadas y reforzar la cadena probatoria.

Los vecinos destacan que la rápida actuación de las patrullas permitió controlar la situación y evitar consecuencias aún más graves en una reyerta que se produjo en plena vía pública y ante numerosos testigos.

Silencio de la defensa y antecedentes

Tras su comparecencia judicial, Dionisio H. H. se acogió a su derecho a no declarar. Su abogado, Jonás Fernández, apeló a la prudencia. "Estamos en fase de instrucción, esa fase tiene unos tiempos que hay que respetar para que llegue a buen puerto y eso solo se consigue mediante la discreción", afirmó. Confirmó el ingreso en prisión provisional, pero evitó valorar la calificación penal provisional.

El detenido no era ajeno a episodios violentos. Hace una década fue condenado por una agresión con hacha y cuchillo contra otro hombre en la misma localidad, hechos por los que ingresó en prisión. Según la denuncia interpuesta por su madre, desde su salida en 2020 el clima familiar se había deteriorado, con amenazas y comportamientos agresivos reiterados.

Investigación abierta

Una vez finalizadas las diligencias policiales iniciales, el atestado fue remitido al juzgado de guardia, que acordó el ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la completa identificación de todas las personas implicadas en la reyerta.

El suceso ha causado una profunda conmoción en La Felguera, donde vecinos y allegados lamentan una tragedia que, según apuntan, venía precedida de conflictos reiterados en el seno familiar. La instrucción judicial deberá determinar ahora la secuencia exacta de lo ocurrido, el grado de intencionalidad y la eventual concurrencia de agravantes, como el uso de armas blancas y la reincidencia.

Mientras tanto, Dionisio H. H. permanecerá en el centro penitenciario de VIllabona a la espera de la evolución del procedimiento judicial.