Mieres reafirma el paso en la Güeria San Xuan: finaliza el asfaltado de viales en cinco núcleos del valle

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y el concejal de Mantenimiento y Medio Rural, Luis Ángel Vázquez Maseda, han visitado las obras de asfaltado recientemente finalizadas en cinco núcleos de la Güeria de San Xuan. En concreto, se trata de las actuaciones realizadas en Planta, Praurreondu, Los Pontones, Baltasara y Depata en el marco de la inversión de 420.000 euros destinada a obras de asfaltado en 17 núcleos de la zona rural del concejo y que ha arrancado en estos pueblos.

Fuentes municipales explicaron que "el Ayuntamiento desarrolla de forma continua y progresiva obras de mejora y acondicionamiento de las carreteras y calles de un concejo que, por su dispersión geográfica, cuenta con una amplia red de vías y accesos a núcleos que requieren de un importante esfuerzo inversor para su mantenimiento". En este sentido, aseguraron que "se trabaja de forma continua en asfaltar y mejorar carreteras y calles para llegar de forma gradual a todos los núcleos del municipio".

Prioridades

El Gobierno local explicó que, para el desarrollo de cada una de las 17 actuaciones previstas en este plan, se tienen en cuenta varios factores. "Nos centramos en las necesidades concretas de la vía, orientándose las obras de forma general en la limpieza, pavimentación y asfaltado, el drenaje y la señalización". También hay otras labores específicas en función de la vía sobre la que se actúa, como pueden ser la contención de muros o la adecuación de zonas de aceras.

Una de las obras del plan de rehabilitación de calles en la Hueria San Xuan. / LNE

"Todas estas inversiones tienen como objetivo seguir mejorando los pueblos del concejo, con actuaciones constantes que vayan dando respuesta de forma progresiva a las necesidades de los vecinos y vecinas de los mismos", señalaron los responsables municipales.

Casco urbano

Además de en los pueblos, tal y como avanzó este jueves LA NUEVA ESPAÑA, en el casco urbano de Mieres también se está llevando cabo un reasfaltado y hormigonado de las calles. En este caso, las obras se centran en las vías afectadas por la ampliación de la red de geotermia por la villa, lo que obligó a levantar varias de las principales calzadas de la ciudad.

Estos días se está actuando sobre las céntricas Numa Guilhou o Manuel Llaneza, aunque el resto de calles afectadas, como Martínez de Vega, Valeriano Miranda o Avenida de México, por poner algunos ejemplos, también serán readecuadas en las próximas semanas.