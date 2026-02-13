Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los sindicatos se suman al alcalde de Langreo y urgen a Duro Felguera a facilitar la llegada de Escribano al taller de Barros

CC OO destaca la "solvencia" del proyecto y UGT que "puede conllevar una actividad importante"

Taller de Duro en Barros.

Taller de Duro en Barros. / JUAN PLAZA

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Los máximos responsables de CC OO y UGT en la comarca del Nalón manifestaron este viernes su respaldo al alcalde de Langreo, Roberto García, que un día antes había apremiado a Duro a favorecer la llegada de Escribano al concejo. En concreto, el regidor reclamó que Duro aclare qué planes tiene para el taller de Barros o, de lo contrario, que facilite la llegada de la inversión que proyecta la ingeniería madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el antiguo taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera.

La empresa española de defensa EM&E, con sede central en Alcalá de Henares (Madrid), negocia en la actualidad la adquisición de la fábrica de Barros a Duro Felguera, quien alquila parte de las instalaciones a Itemat (auxiliar de defensa que se dedica al sector metalmecánico) desde el año 2020. EM&E, fundada por los hermanos Javier Escribano (su actual presidente) y Ángel Escribano (presidente del consorcio de defensa y tecnología Indra), está especializada en torretas de armas y sistemas de guiado de munición, entre otras tecnologías de defensa. Tiene unos 1.700 empleados.

Los sindicatos, como hizo el Alcalde, coincidieron a la hora de señalar la importancia que tendría esta inversión. Elena Morán, secretaria general de CC OO en el Nalón, indicó que "desde el sindicato llevamos tiempo exigiendo que den salida a esas naves y a esos terrenos y que vengan empresas que creen puestos de trabajo. Pedimos que vengan empresas solventes porque tenemos instalaciones y terrenos; lo que hay que hacer es darles uso y que no estén en una situación de abandono". Sobre Escribano, destacó Morán que "parece que tienen solvencia económica para implantarse y para desarrollar el trabajo, pero uno de los problemas es que, a veces, la burocracia nos come. Que se agilicen los permisos y que se implanten".

Proyectos

Por su parte, Ángel García, secretario comarcal de UGT, argumentó que "hay tres empresas en Langreo que manejan la mayor parte de terrenos industriales: Hunosa, Iberdrola y Duro Felguera. Si hay la posibilidad de traer un gran proyecto, en un espacio que ya es industrial y que puede conllevar una actividad importante, nuestro sindicato está de acuerdo. Tanto ese proyecto como otros más que puedan llegar". García reclamó a Escribano, si finalmente se implanta en Langreo, un "compromiso con el territorio" en las contrataciones. "Si vamos a facilitar la implantación de esta empresa aquí hay que tener en cuenta también el sitio en el que estás", concluyó.

El regidor langreano aseguró el pasado jueves que "yo hablé con Duro Felguera y ellos dicen que tienen un proyecto para Barros. Pues si lo tienen, deben presentarlo. Lo que no puede ser es que Langreo se quede a verlas venir, Duro debe dar un paso". Remarcó que si tienen un proyecto industrial que lo pongan encima de la mesa. Y si no es así, que faciliten la otra inversión (Escribano) porque para Langreo es sumamente interesante".

TEMAS

