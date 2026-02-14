Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alertan de actos vandálicos contra dos peluquerías de Sama y Ciaño

Comerciantes denuncian que los cristales de los establecimientos fueron fracturados en plena noche

La puerta de una de las peluquerías.

La puerta de una de las peluquerías. / M. Á. G.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Comerciantes de Langreo alertaron de los actos vandálicos sufridos por dos peluquerías en los distritos de Ciaño y Sama. En las redes sociales de uno de los establecimientos se indicó que el primer incidente se produjo el miércoles, alrededor de las 23.00 horas, cuando un grupo de jóvenes, señalan, utilizó un patinete para romper el cristal de una peluquería de Ciaño. El jueves, sobre la misma hora, volvieron a actuar, rompiendo el cristal de la puerta con una alcantarilla en una peluquería de Sama.

Los afectados instaron a vecinos y comerciantes a extremar la precaución durante la noche y revisar cierres y sistemas de seguridad.

