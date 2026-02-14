El Carnaval deja los colegios e inicia el asalto de las calles: los desfiles del Antroxu llegan a Turón, Blimea y Caso

El Antroxu ha dejado ya de ser una cosa de niños. Tras la celebración de la fiesta en muchos colegios, los primeros carnavales adultos han comenzado a celebrarse en los valles mineros. Turón, junto a otras localidades como Blimea o Caso, han dado el pistoletazo de salida.

El Antroxu deja de ser cosa de niños

El carnaval de Turón reunió a varias carrozas a última hora de la tarde del sábado. Un gran "Titanic" navegó por las calles de La Veguina al tiempo que un tablero de ajedrez tomaba vida dando un toque de estrategia al Antroxu organizado la Sociedad Turonesa de Festejos (Sotufe): "Aquí nunca fallamos cuando se trata de echarse a la calle", apuntaban al inicio del desfile integrantes de organización.

A lo largo de la semana los carnavales se harán notar en los valles del Caudal y del Nalón. En el caso de Mieres, el Antroxu infantil será el martes y la cita principal el Mieres. El desfile arrancará en la calle Hermanos González Peña a partir de las ocho y media con el siguiente itinerario: Calles Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda, Numa Guilhou para terminar en el Parque Jovellanos.

En La Felguera, la celebración del Antroxu será el martes 17 de febrero, con la colaboración de la Escuela de Baile "Bailamos" y los grupos de Participación de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Langreo. La programación comenzará con un desfile desde el parque Dolores F. Duro hasta la cancha cubierta del Colegio Eulalia Álvarez, quedando suspendido el desfile en caso de mal tiempo y trasladándose las actividades al recinto cubierto del centro educativo. En Sama la cita central con el carnaval será este lunes, con un desfile que recorrerá el trayecto desde la zona del Adaro hasta la plaza del Ayuntamiento.