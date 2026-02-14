La caza, fuente del mejor alimento en Redes

Pimientos del piquillo rellenos de jabalí, fabes con perdiz, cachopín de lomo de venao, picadillo, hamburguesas... Estos son algunos de los platos que se pueden saborear en las Jornadas Gastronómicas de la Caza. La cita tendrá lugar en Caso y Sobrescobio, el próximo fin de semana.

Los locales que participan son los siguientes: El Balcón de Redes, Los Cabornos, La Casona de Rioseco, El Merendero de Anzó, La Plaza Soto y La Puerta de Arrobio (Sobrescobio), además de El Mirador de Tanes, La Posada de Redes y Arniciu (Caso). Cada uno de ellos ofrecerá un menú especial a un precio de 30 euros por persona, con postre, pan, vino y café incluidos.

Picadillo de venado / Cedida a LNE

Las Jornadas Gastronómicas de la Caza están organizadas por los ayuntamientos de Caso y Sobrescobio, en colaboración con el Parque Natural de Redes. Los interesados en acudir a la cita pueden consultar toda la información relativa a los menús, así como los diferentes teléfonos de contacto de los establecimientos participantes, en los perfiles oficiales de redes sociales de ambos consistorios.

El mejor plan para el próximo fin de semana pasa por visitar el entorno de Redes, paradigma de la belleza paisajística de Asturias, y disfrutar de una materia prima de sobresaliente calidad. Las Jornadas de la Caza prevén repetir el éxito de ediciones anteriores, así que nadie puede quedarse sin degustar todos los platos que se ofrecen. Que nadie dude en reservar con antelación. Dicho queda.