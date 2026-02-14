CC OO y SOMA se plantan ante la SEPI por la térmica de Mieres: "No habrá plan de Hunosa sin garantías sobre La Pereda"

El incierto futuro de la térmica de La Pereda tras la sentencia judicial que anula los permisos ambientales necesarios para su entrada en funcionamiento como central alimentada por biomasa y combustible sólido recuperado (CSR) ha puesto patas arriba la ya de por sí compleja negociación del nuevo plan de Hunosa. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha introducido un factor de inestabilidad que condiciona cualquier acuerdo y ha tensado al máximo la relación entre la dirección, la SEPI y los sindicatos.

Representantes de CC OO y del SOMA-FITAG-UGT mantuvieron el viernes en Madrid una nueva reunión con la SEPI para abordar el denominado Plan Futuro de Empresa. El encuentro, celebrado en la capital, estuvo centrado casi de manera exclusiva en la situación de la central de La Pereda tras la sentencia del TSJA que deja en el aire el proyecto de reconversión energética.

Según trasladó la SEPI a las organizaciones sindicales, el holding público continúa analizando distintas alternativas para volver a obtener las autorizaciones ambientales necesarias. "La entidad estatal argumenta que precisa más tiempo para evaluar el alcance jurídico y técnico de la sentencia y definir una hoja de ruta que permita desbloquear el proyecto", apuntan las centrales. Aunque la SEPI reitera que su apuesta estratégica por La Pereda "se mantiene intacta", lo cierto es que, a día de hoy, "no existe un plan detallado, ni plazos definidos, ni garantías de éxito".

Ese vacío es, precisamente, el principal motivo de fricción. CC OO y SOMA-FITAG-UGT sostienen que las declaraciones de intenciones "ya no son suficientes". La plantilla de Hunosa —junto a trabajadores de subcontratas y filiales—, afirman, "no puede seguir soportando la incertidumbre mientras el proyecto considerado clave para el futuro industrial de la empresa permanece bloqueado por una cuestión administrativa y ambiental aún sin resolver".

La SEPI planteó de nuevo la necesidad de avanzar en la firma del Plan de Empresa para dotar a Hunosa de estabilidad, facilitar inversiones, impulsar nuevos proyectos e incorporar personal. Sin embargo, la respuesta sindical fue contundente: no habrá Plan de Empresa mientras La Pereda siga en el aire. "No firmaremos ningún acuerdo de futuro basado en la incertidumbre", advirtieron ambas centrales en un comunicado conjunto hecho público tras la reunión.

Proyecto vertebral

Para los sindicatos, La Pereda no es un proyecto más, sino la "columna vertebral" del futuro industrial y energético de Hunosa. La transformación de la antigua central térmica de carbón en una instalación alimentada por biomasa y CSR se diseñó como pieza clave en la transición energética de la compañía y en el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras, argumentan. Cerrar un acuerdo global sin clarificar antes su viabilidad administrativa supondría, a su juicio, "una temeridad y un engaño a la plantilla".

El conflicto, por tanto, trasciende lo estrictamente jurídico. La sentencia del TSJA no solo anula unos permisos ambientales, "sino que introduce un paréntesis que condiciona inversiones, planificación y estabilidad laboral". Sin la central en funcionamiento, "el modelo de negocio previsto para los próximos años queda incompleto". Y sin un modelo claro, los sindicatos consideran inviable comprometerse con un plan plurianual que fije condiciones, objetivos y reorganizaciones.

CC OO y SOMA-FITAG-UGT insisten en que mantienen su compromiso con la transformación de La Pereda. Recuerdan que han defendido el proyecto desde el primer momento, incluso frente a retrasos y críticas. Pero subrayan que ese respaldo exige reciprocidad por parte de la SEPI, de la dirección de Hunosa y del Gobierno del Principado de Asturias. "Exigimos información veraz, transparencia absoluta, un calendario inmediato y responsables claramente identificados", reclaman.

Movilizaciones en el horizonte

Los sindicatos advierten de manera expresa que, si no se producen avances reales, verificables y a corto plazo, no descartan ningún escenario. Aunque no concretan medidas, el mensaje apunta a la posibilidad de movilizaciones si la situación se prolonga. "Sin La Pereda no hay futuro y sin futuro no habrá acuerdo ni paz social", resumen, elevando el tono del conflicto.

La responsabilidad, sostienen, recae exclusivamente en la SEPI, en la dirección de Hunosa y en el Gobierno autonómico. No aceptarán —afirman— que se juegue con el futuro de la empresa, con el empleo ni con el desarrollo industrial de las comarcas mineras, territorios que ya han sufrido décadas de reconversión y pérdida de actividad.

Mientras tanto, la negociación del Plan Futuro de Empresa queda prácticamente paralizada. La SEPI defiende que necesita tiempo para estudiar la sentencia y explorar vías que permitan rehacer la tramitación ambiental. Los sindicatos replican que el tiempo se agota y que la plantilla no puede vivir en una provisionalidad permanente.

El pulso está servido. A la espera de una hoja de ruta clara sobre La Pereda, el plan de empresa permanece bloqueado y la incertidumbre se instala en el corazón de Hunosa. El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para reconducir la situación y ofrecer certezas en un contexto marcado por la transición energética, la presión judicial y la exigencia sindical de garantías firmes.