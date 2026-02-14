La plataforma contra los malos olores en Langreo denuncia "presiones" por parte de la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del hedor

La Plataforma Ciudadana por la Calidad del Aire y la Salubridad de La Felguera, que a finales del pasado mes de enero impulsó una concentración contra los malos olores en el distrito langreano, denunció este sábado haber recibido "presiones" por parte de la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del hedor en las calles. En concreto, señalaron que uno de los miembros de la plataforma ha recibido un burofax con la advertencia de que podría enfrentarse a acciones legales debido a las informaciones dadas sobre los malos olores.

Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores que padece La Felguera desde hace dos años señalaron a finales de 2025 a una empresa de reciclaje ubicada en Valnalón como presunta causante del hedor: la empresa Naeco Recycling.

A través de un comunicado, la Plataforma Ciudadana por la Calidad del Aire y la Salubridad de La Felguera argumenta que "en relación con las actividades de seguimiento y denuncia de la calidad del aire y de posibles impactos ambientales vinculados a la empresa Naeco Recycling, S.L., la plataforma ciudadana informa que uno de sus miembros ha recibido recientemente un burofax remitido por dicha empresa".

El colectivo indicó que su labor "se centra en la defensa del derecho de la ciudadanía a respirar aire limpio y vivir en un entorno saludable, conforme a la normativa vigente en materia de medio ambiente y salud pública. Asimismo, la Plataforma hace un llamamiento a la protección de los derechos de participación ciudadana, subrayando que cualquier actuación de presión externa que pueda condicionar la acción de la ciudadanía debe ser considerada con atención por las autoridades competentes".

Vigilancia

Además, indicaron que la "Plataforma continuará ejerciendo su función de vigilancia y sensibilización ambiental, trabajando de manera responsable y respetuosa con la ley, y confiando en que las administraciones locales y autonómicas garantizarán la protección de los ciudadanos y la transparencia en la información ambiental".

La última acción de protesta impulsada por la plataforma (la segunda vez en apenas dos meses) para reclamar una "solución" al problema de malos olores que viene sufriendo La Felguera se produjo el pasado 29 de enero. Fueron más de 150 personas, algunas menos que en la protesta anterior, las que se concentraron en el parque Dolores Fernández Duro. Reclamaron la "revisión exhaustiva de la licencia ambiental concedida a la empresa" del polígono de Valnalón acusada de generar los malos olores, la "realización de evaluaciones independientes sobre las posibles emisiones" y la "suspensión cautelar o revocación de la licencia" si se constata que la actividad resulta nociva para la población.