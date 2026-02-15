El Antroxu se disfraza de blanco: el puente de Carnaval llena las estaciones de esquí, con quejas por las colas y los remontes

El puente de Carnaval trajo a las estaciones asturianas un aluvión de visitantes ávidos de nieve y deporte. Valgrande-Pajares (Lena) y Fuentes de Invierno (Aller) se colmaron de ajetreo este fin de semana, con casi 23 kilómetros de superficie practicable y espesores que en numerosas zonas superaron los 120 centímetros, sin bajar en ningún caso de los 40. Varios miles de personas se dieron cita para disfrutar de la nieve, dejando claro que la temporada invernal sigue despertando entusiasmo, aunque no sin ciertas sombras que los usuarios no tardaron en señalar.

En Valgrande-Pajares, los equipos de mantenimiento trabajaron contrarreloj para garantizar la calidad de las pistas tras la copiosa nevada del viernes, que vino acompañada de viento y dejó capas de nieve acumulada difíciles de preparar. "Buen día de esquí gracias al gran trabajo de máquinas, que en tiempo récord recularon la nieve acumulada", comentaba un esquiador habitual de la estación, mientras señalaba que la fabricación de nieve artificial se mantuvo activa hasta que las temperaturas lo permitieron, especialmente durante la tarde del sábado.

Colas y ritmo lento

No obstante, otro visitante criticaba que la gestión de los remontes no estuvo a la altura del volumen de esquiadores. "Las colas se alargaron más de lo habitual y la velocidad de la telecabina dejó mucho que desear: mientras que a velocidad máxima el recorrido se realiza en 4 minutos y 38 segundos, el sábado se tardaron 8,5 minutos, prácticamente el doble". La situación se complicó aún más por averías en los tornos de la telecabina, que llevan tres semanas sin solventarse, lo que permitió el acceso irregular a algunas personas. A ello se sumó el cierre de varios telesquís, como El Tubo, Fuente la Reina y la cinta ubicada en la zona alta, un hecho que los usuarios calificaron de "gravísimo y estafa al usuario".

Esquiadores en la zona alta de Pajares. / LNE

A pesar de estos inconvenientes, la calidad de la nieve fue destacada por los esquiadores. "Las capas se mantuvieron adecuadas, aunque la nieve empeorando a lo largo del día por la acción de los remontes y el sol", destacó un veterano esquiador. Muchos visitantes aprovecharon para disfrutar de un esquí variado y desafiante, mientras otros se limitaban a descender por las zonas más concurridas.

Fuentes de Invierno vivió un panorama similar. La estación registró una afluencia elevada, con visitantes que aprovecharon la jornada festiva para deslizarse por todas sus pendientes. Sin embargo, los problemas de gestión de los remontes y las colas también fueron señalados, reflejando la necesidad de optimizar los servicios y la planificación frente a la alta demanda de fines de semana prolongados.

Luces y sombras

En conjunto, el balance del fin de semana deja luces y sombras. Por un lado, una notable afluencia y nieve de calidad, por otro, problemas estructurales y logísticos que empañaron la experiencia de algunos usuarios. "Las estaciones asturianas demuestran que tienen el potencial de ofrecer jornadas completas de esquí, pero también que deben reforzar la infraestructura y la gestión del personal para mantener la satisfacción del público, especialmente durante los picos de temporada", apunta un habitual de Pajares.

El Carnaval blanco concluyó con esquiadores satisfechos por la experiencia en las pistas, aunque con un mensaje claro a las estaciones: "La nieve es solo una parte del disfrute; la eficiencia en remontes y servicios define la experiencia completa".