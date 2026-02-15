El campus de Mieres busca solución a problemas científicos complejos: el nuevo máster que impulsa Barredo en supercomputación

El campus de Mieres ampliará en septiembre su creciente oferta de estudios. El próximo curso comenzará a impartirse en Barredo el Máster Universitario en Aplicaciones de Supercomputación y Aprendizaje Automático en Ciencia y Tecnología (MUSACT). Serán así ya seis los másteres implantados en la Escuela Politécnica de Mieres, a los que se suman otros tantos grados de ingeniería. El objetivo último es prolongar el actual crecimiento académico del campus, que este curso supera con cierta holgura los 600 estudiantes tras incrementar el número de matriculaciones más de un 30 por ciento en los dos últimos ejercicios.

El nuevo título, pionero en España por su enfoque integral en supercomputación y aprendizaje automático aplicados a la ciencia y la tecnología, situará al campus mierense en la vanguardia de la formación en computación de altas prestaciones. El MUSACT nace "con una clara vocación interdisciplinar y profesionalizante, orientado a formar perfiles altamente especializados capaces de abordar problemas científicos complejos y transformarlos en soluciones reales con impacto en la industria y la investigación".

Coordinación

El coordinador del máster, Alberto Otero de la Roza, explica que el programa "está diseñado para formar profesionales capaces de transformar problemas científicos complejos en soluciones reales mediante el uso de la supercomputación, el análisis de datos y la inteligencia artificial". En este sentido, subraya que la propuesta combina una sólida base teórica con un marcado carácter práctico, en estrecha conexión con las necesidades de la I+D tanto empresarial como académica.

Dirigido a titulados en ciencias, ingenierías y también en ámbitos transversales como la salud o el medioambiente, el primer semestre estará centrado en fundamentos como la programación avanzada, la computación de altas prestaciones, el análisis de datos y el machine learning. El segundo semestre se orientará a prácticas en empresas y centros de investigación, asignaturas optativas especializadas y la realización del trabajo fin de máster.

Uno de los rasgos diferenciales del programa será su estrecha colaboración con empresas tecnológicas, industriales y centros de investigación, lo que permitirá al alumnado integrarse desde el inicio en proyectos reales. "En solo un año, el MUSACT conecta directamente con empresas, centros de investigación e instituciones biosanitarias, preparando a los estudiantes para liderar proyectos tecnológicos avanzados en entornos científicos y productivos", destaca Otero de la Roza.

Tejido empresarial

El programa contará con la implicación directa de un amplio tejido empresarial y tecnológico. Entre las entidades colaboradoras figuran ArcelorMittal, TSK, Windar, TWave, TKE, Inetum, The Next Pangea, ISPA, CINN, IQPA e ICTEA, que participarán en el desarrollo de prácticas, proyectos y líneas de investigación aplicada. Esta red de empresas y centros permitirá al alumnado trabajar con datos reales y "afrontar retos industriales y científicos de primer nivel"; así reforzará "la transferencia de conocimiento entre la universidad y el entorno productivo."

Además de su carácter pionero en el panorama nacional, el máster nace con una clara dimensión internacional. El programa trabajará en coordinación con varias universidades europeas, lo que facilitará la puesta en marcha de programas de intercambio y estancias formativas en el extranjero. Esta red de colaboración permitirá al alumnado acceder a infraestructuras científicas y de supercomputación de primer nivel, así como participar en proyectos europeos de investigación.

La internacionalización no solo ampliará las oportunidades académicas, sino que reforzará la empleabilidad de los egresados en un mercado laboral cada vez más globalizado y competitivo. La combinación de formación técnica avanzada, experiencia práctica e intercambio internacional posicionará a los titulados como perfiles altamente demandados en sectores estratégicos como la energía, los materiales, la biomedicina, el medioambiente o la industria 4.0. n