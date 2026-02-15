Juegos, cuentos, chocolate con churros y muchos disfraces: los niños, grandes protagonistas del "Antroxu coyán" en Rioseco

Hubo elfos, piratas, vaqueros, superhéroes... y mucha diversión. Sotrondio, La Cerezal y Rioseco disfrutaron este domingo de actividades de Antroxu en las que los niños fueron grandes protagonistas. Fue el caso del "Antroxu coyán" celebrado en Rioseco, en el que hubo juegos, un espectáculo de cuentos y chocolate con churros. Participaron unas 250 personas entre niños y adultos. Este lunes toman el relevo Sama (con pasacalles infantil a las 17.00 y desfile a las 18.30 horas; Riaño (que arranca a las 17.00 horas); y Pola de Laviana, que también celebra su gran desfile a partir de las 19.00 horas.