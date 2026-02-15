Juegos, cuentos, chocolate con churros y muchos disfraces: los niños, grandes protagonistas del "Antroxu coyán" en Rioseco
Los desfiles de Carnaval llegan este lunes a Sama, Riaño y Pola de Laviana
Rioseco
Hubo elfos, piratas, vaqueros, superhéroes... y mucha diversión. Sotrondio, La Cerezal y Rioseco disfrutaron este domingo de actividades de Antroxu en las que los niños fueron grandes protagonistas. Fue el caso del "Antroxu coyán" celebrado en Rioseco, en el que hubo juegos, un espectáculo de cuentos y chocolate con churros. Participaron unas 250 personas entre niños y adultos. Este lunes toman el relevo Sama (con pasacalles infantil a las 17.00 y desfile a las 18.30 horas; Riaño (que arranca a las 17.00 horas); y Pola de Laviana, que también celebra su gran desfile a partir de las 19.00 horas.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre
- Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- El empresario al que piden penas de hasta 12 años por abusar de varios menores en Langreo, a juicio a partir del martes en la Audiencia
- El vídeo de la brutal trifulca en la que mataron a un hombre a machetazos en La Felguera
- CCOO denuncia multas de 2.000 euros semanales al Ayuntamiento de Mieres por un conflicto laboral
- Hablan las víctimas del abusador de menores de Langreo: 'No necesitamos el dinero, y menos de ese señor, se ha demostrado lo que era