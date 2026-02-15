Malos olores en Langreo: el hedor bajaría el 95% con las medidas correctoras que el Ayuntamiento pide a la empresa, según los técnicos municipales

Los malos olores que las calles de La Felguera vienen sufriendo desde hace dos años podrían reducirse hasta un 95 por ciento si se aplicasen las medidas correctoras demandadas por el Ayuntamiento a la empresa Naeco Recycling, identificada por la firma de olfateadores contratada por el Consistorio como presunta causante del foco del hedor. Los técnicos municipales, en el requerimiento enviado a la empresa de reciclaje de plásticos asentada en Valnalón, exponen que, con la aplicación de mejoras para mitigar el mal olor, el problema podría quedar reducido en gran medida.

En el apercibimiento remitido días atrás, el Ayuntamiento da un plazo de dos meses a la empresa para poner en marcha las medidas correctoras demandadas. En caso de no atender a este requerimiento, "se procederá a la clausura de la actividad"

Eficacia

En uno de los apartados de la resolución, se expone la eficacia prevista con la aplicación de las medidas, que se detalla por áreas de actividad. En el caso de la zona de recepción y almacenamiento, los técnicos municipales recomiendan un biofiltro o filtro de carbón activo que tendría una eficiencia esperada de entre un 80 y un 95 por ciento. En lo referente al lavado y aguas residuales, proponen un biolavador y un biofiltro combinado, con una eficiencia prevista de entre un 90 y un 99 por ciento. Para los extrusores y el secado, se plantea una oxidación térmica o catalítica como sistema recomendado, con un grado de eficiencia superior al 95 por ciento. Según estas estimaciones, con la aplicación de las medidas propuestas el problema de malos olores quedaría resuelto en gran medida.

En el escrito remitido por el Consistorio se da cuenta del inicio del "procedimiento para la restauración/adopción de medidas correctoras" que deben ser asumidos por la empresa para su "adecuación a la licencia de actividad concedida" en 2019. La notificación concede a la empresa un plazo de audiencia de diez días para que "alegue y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes". También se le requiere que, en un plazo de dos meses "proceda a la adopción de las medidas indicadas por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Langreo".

Sanción

No es la única resolución enviada a la empresa por el Ayuntamiento. En otro escrito se les informa de la apertura de un procedimiento sancionador por ejecutar una "modificación sustancial" en su actividad sin la autorización pertinente y por obstaculizar la labor de inspección municipal.

Se remite el Consistorio en la resolución al informe de una visita de los técnicos municipales de Medio Ambiente a la planta. En el escrito se alude a la "falta total de colaboración" con el personal municipal y se constata que se impidió el acceso al técnico de la empresa de olfateadores contratada por el Ayuntamiento.

También expone el Ayuntamiento que, en la visita, "se observaron una serie de modificaciones que se consideran sustanciales de la actividad, para las cuales no han solicitado licencia alguna" y que "se ha incumplido una de las medidas correctoras, recogida en el informe de calificación", según la cual "la modificación sustancial, cese o clausura de la actividad deberá ser notificada al órgano ambiental competente".

Los técnicos detallan en sus conclusiones que "se ha pasado de una ocupación inicial de solamente una de las naves que conforman el complejo, al uso de las cinco naves en su totalidad" y que "la cantidad de materia prima recibida y transformada es muy superior a la indicada en el inicio de la actividad". Indican, además, que "se observa la existencia de zonas con acúmulos de agua, en contacto con las materias primas recibidas, en este caso plásticos diversos con restos orgánicos, lo cual, en contacto con el agua existente, genera lixiviados, creando un efluente oscuro, denso y maloliente que representa un riesgo grave para el medio ambiente y la salud al contaminar suelos y aguas subterráneas si no se gestiona adecuadamente, siendo la separación en origen y el tratamiento las soluciones principales".