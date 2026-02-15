El Reto Territorio Minero premia a sus ganadores: estos fueron los vencedores (entre 179 deportistas)
El Ayuntamiento destacó este evento como un motor para potenciar el cicloturismo, disfrutar del entorno único del concejo y atraer visitantes.
La Casa de Cultura de Mieres acogió la entrega de premios del Reto Territorio Minero, que contó con la participación de 179 deportistas. La concejalía de Turismo, dirigida por Álvaro González, destacó este evento como un motor para potenciar el cicloturismo, disfrutar del entorno único del concejo y atraer visitantes.
En la modalidad BTT estándar, los vencedores fueron Javier del Cueto Fernández y Cristina Morán Roza, seguidos de Pablo San José Herrero y Cristina Suárez Suárez, y completando el podio Iván Abraira Uría y Úrsula Menéndez Fernández. En la modalidad BTT eléctrica, los ganadores fueron Josué Martínez Mirón y Mirian Sánchez Casares, con Esteban López Estrada y Rosana Franco Alonso en segunda posición, y José Manuel Meilán Argüelles cerrando el podio femenino.
