Reyerta mortal de Langreo: la Policía analiza los vídeos del violento altercado y no se descartan nuevas detenciones
En las grabaciones del violento altercado se ve a personas con cayados y a un hombre que empuña una pistola, si bien podría ser falsa
M. Á. G.
Tras el encarcelamiento de Dionisio H. H. por la muerte de su tío abuelo Arturo Hernández en la reyerta mortal del pasado miércoles en La Felguera, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para analizar los vídeos grabados en el lugar de los hechos y que comenzaron a circular de forma vertiginosa a través de las redes sociales poco después de lo ocurrido. En esas grabaciones de la reyerta se ven cómo varias personas esgrimen palos e incluso lo que parece ser una pistola.
La Policía Nacional explicó que de las "declaraciones recabadas" en el lugar del violento altercado se desprende que el detenido "habría bajado al portal de su vivienda portando varias armas blancas, agrediendo presuntamente sin mediar palabra a uno de los presentes e iniciándose a continuación una reyerta en la que resultaron heridas otras dos personas, regresando posteriormente a su domicilio". El peor parado fue Arturo Hernández, que sufrió una herida bajo el brazo que le hizo perder muchas sangre. Otros dos familiares sufrieron golpes en la cabeza, recibiendo el alta hospitalaria horas después.
También resultó herido el propio Dionisio H. H. Los familiares a los que se enfrentó también esgrimían cayados y en los vídeos que recorren las redes sociales se ve a uno de ellos con lo que parece ser una pistola, aunque no hay constancia de que llegaran a producir disparos. Tampoco esta claro que fuese una pistola real, ya que podría tratarse de un arma simulada.
Investigación
El análisis de esos vídeos, en el que ahora está inmersa la Policía, servirá para determinar las implicaciones delictivas que pueden tener y si se realizan nuevas detenciones. Habrá que determinar, por ejemplo, si se produjeron más agresiones o si hubo un delito de posesión ilegal de armas, en caso de acreditarse que la pistola era real. La Policía ya adelantó el viernes que "la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la completa identificación de las personas implicadas en la reyerta".
Los hechos ocurrieron frente a un bloque de pisos de la calle Marqués de Bolarque, en pleno casco urbano de La Felguera. En las grabaciones se ven escenas de gran tensión en el enfrentamiento de Dionisio H. H. con sus familiares y también carreras y gritos de angustia al comprobar los presentes la grave herida sufrida por Arturo Hernández, que fue trasladado al hospital Valle del Nalón, donde falleció poco después.
