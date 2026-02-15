Los vecinos de El Puente (Langreo) alertan del peligro por el estado ruinoso de varias casas: "El barrio se cae"
"Ya no se puede pasar ni por la acera principal", señala Julio Fueyo
Langreo
Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de El Puente, denunció el peligro que supone el estado ruinoso de varios edificios de la zona, por lo que pidió que se acometa su derribo. "El barrio se cae. En el Ayuntamiento de Langreo llevan dos días avisados y la solución es quitar vallas de un sitio para ponerlas en otro. Ya no se puede pasar ni por la acera principal". Y añadió, en alusión al plan regional de expropiaciones. "Lo que se cae es lo que quieren dejar sin tirar y, por el contrario, quieren expropiar las casas que están bien. No se pueden entender".
