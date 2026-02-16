Acordonan un tramo del "puente viejo" de Sama por los daños causados por un vehículo pesado
Los daños no afectan a la estructura, afirma el gobierno local
El denominado "puente viejo", que cruza el río Nalón y une el centro de Sama con la calle La Unión, ha sido parcialmente acordonado por los desperfectos sufridos en sus losetas. El gobierno local señaló que tuvo conocimiento de la incidencia el pasado jueves "y de inmediato se acordonó el tramo afectado", en las inmediaciones del paseo fluvial.
Los responsables municipales indicaron también que los daños, que serán reparados en los próximos días y no afectan a la estructura, "fueron causados, al parecer, por un vehículo pesado que estaba maniobrando en la zona".
El denominado "puente viejo" de Sama está pendiente de una actuación integral. A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Langreo licitó el contrato de asistencia técnica para evaluar el estado y definir las mejoras estructurales que precisa paso.
Este contrato, con un presupuesto de 10.890 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, "tiene como objetivo sentar las bases para la recuperación de una infraestructura de gran valor histórico y patrimonial para el concejo. El estudio preliminar permitirá conocer el grado de deterioro del puente, cuyo estado hace imprescindible una actuación planificada", señaló entonces el gobierno local.
Fases
Habrá dos fases. En la primera "se llevará a cabo la evaluación y diagnóstico de la estructura, con un análisis detallado de las patologías que presenta y una propuesta de intervención adecuada a su estado. La segunda fase incluirá la redacción del proyecto técnico".
