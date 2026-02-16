Aller destinará este año más de medio millón de euros del presupuesto municipal al sector ganadero

El sector ganadero, uno de los más importantes de la región, es para el Ayuntamiento un "eje irrenunciable" en sus políticas, tal y como destaca el gobierno local. Y para que las palabras no se las lleve el viento, han previsto una importante inversión en el presupuesto municipal para 2026. Además de los fondos que llegarán de otras administraciones, el gobierno local ha consignado partidas que suman más de medio millón de euros.

"Para nosotros es capital atender las necesidades de los ganaderos porque consideramos que el sector primario es una de las bases de la economía del concejo", señalan fuentes municipales. Así, la cartera de Medio Rural, Ganadería, Medio Ambiente y Bienestar Animal, que dirige Pablo González Afonso, contará con un importante capítulo de inversiones de cara al próximo año.

Por un lado, el gobierno local ha destinado partidas por valor de 120.000 euros para desbroces, así como otros 150.000 euros para la adecuación de pistas ganaderas. En esa misma línea de adecuación de los montes para la actividad primaria, también se invertirán 135.000 euros en la ejecución de fajas contra incendios y otras infraestrcuturas.

Ferias

Para la realización de ferias ganaderas, entre las que se incluye una de las más prestigiosas de Asturias, "El Mercaón" de Cabañaquinta, se destinarán otros 80.000 euros. En el mismo capítullo de inversiones, también figuran otras partidas como los 50.000 euros para materiales, los 80.000 euros para nuevas infraestructuras, o los 100.000 euros del fondo de mejoras en el medio rural.

El Monte Pinín y Cuesta desde Corigos. / A. Velasco

Además, a nivel de empleo, el Ayuntamiento de Aller también contempla en sus presupuestos un gasto de 98.500 euros para la puesta en marcha de talleres de empleo de desbroces y limpieza.

Principado

A mayores del propio presupuesto municipal, el concejo de Aller cuenta con la gran inversión en materia de ganadería para este 2026. Se trata de la renovación integral del mercado de Cabañaquinta, un ambicioso proyecto que ya ha sido adjudicado y cuyo coste rondará el millón y medio de euros. Se trata de convertir el actual equipamiento, obsoleto y lastrado por el paso de los años, en un mercado más moderno, con tecnlogía aplicada al sector, y que será un referente en la comarca.

El gobierno local allerano también ha logrado que desde la Consejería de Medio Rural se incluyesen en las cuentas regionales otros 80.000 euros de subveción directa para el concejo de Aller, fondos que serán invertidos en la mejoras de un sector que, insisten, "es un pilar para nosotros".

Por último, el Alcalde, Juan Carlos Iglesias, anunció que en un par de meses, el Ayuntamiento (donde gobierna con mayoría absoluta), aprobará la ordenación del monte Pinín, el más grande del concejo, que abarca terrenos entre Valdefarrucos y Felechosa, y para el cual se plantean diversos proyectos, que van desde la reforestación a la venta de derechos de emisiones a empresas, lo que repercutirá en una mejora medioambiental, a la vez que permitirá unos ingresos extra para el consistorio, "que redundarán siempre en beneficio de los vecinos".