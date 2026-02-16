La apertura al tráfico en Mieres de la calle Covadonga pasa factura al pavimento y el PSOE pide su arreglo urgente

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mieres presentará al Pleno ordinario del mes de febrero una moción en la que solicita la reparación urgente de la calle Covadonga, una vía peatonal que desde abril de 2025 permanece abierta al tráfico rodado de forma provisional.

La calle Covadonga, concebida originalmente para el tránsito exclusivo de viandantes, ha sido habilitada por el gobierno municipal como vía alternativa para facilitar la circulación por el centro urbano debido a las obras de remodelación en la calle Alfonso Camín y otras vías anexas. Esta medida, planteada como solución temporal para garantizar la movilidad, ha tenido consecuencias sobre el estado del pavimento.

El deterioro del firme

Según el concejal socialista Jorge Expósito, el firme presenta actualmente “numerosos baches, socavones y baldosas sueltas” como consecuencia del paso continuado de turismos y vehículos pesados por una superficie que no está preparada para ese uso intensivo. A su juicio, la situación es especialmente preocupante porque se trata de “una calle muy transitada” cuya “situación actual representa un peligro para los peatones, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida”.

Desde el PSOE consideran que el deterioro no solo afecta a la imagen del centro urbano, sino que supone un problema de seguridad vial, ya que los desperfectos incrementan el riesgo de caídas. Por ello, la moción plantea la necesidad de establecer un calendario de actuación urgente que permita acometer las obras de reparación antes de que el estado del pavimento empeore.

Problemas de seguridad

Expósito advierte además de que retrasar la intervención podría encarecer los trabajos en el futuro. “Hacerlo ahora es más barato que tener que levantar toda la calle dentro de unos años por falta de mantenimiento”, señala. El grupo socialista defenderá en el Pleno que la actuación se ejecute con la mayor celeridad posible para garantizar la seguridad de los peatones y preservar una vía céntrica de uso cotidiano.