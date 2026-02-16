La apertura al tráfico en Mieres de la calle Covadonga pasa factura al pavimento y el PSOE pide su arreglo urgente
Los socialistas alertan del deterioro del firme tras casi un año abierta al tráfico por las obras en las calles próximas y advierten del riesgo para los peatones
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Mieres presentará al Pleno ordinario del mes de febrero una moción en la que solicita la reparación urgente de la calle Covadonga, una vía peatonal que desde abril de 2025 permanece abierta al tráfico rodado de forma provisional.
La calle Covadonga, concebida originalmente para el tránsito exclusivo de viandantes, ha sido habilitada por el gobierno municipal como vía alternativa para facilitar la circulación por el centro urbano debido a las obras de remodelación en la calle Alfonso Camín y otras vías anexas. Esta medida, planteada como solución temporal para garantizar la movilidad, ha tenido consecuencias sobre el estado del pavimento.
El deterioro del firme
Según el concejal socialista Jorge Expósito, el firme presenta actualmente “numerosos baches, socavones y baldosas sueltas” como consecuencia del paso continuado de turismos y vehículos pesados por una superficie que no está preparada para ese uso intensivo. A su juicio, la situación es especialmente preocupante porque se trata de “una calle muy transitada” cuya “situación actual representa un peligro para los peatones, especialmente para personas mayores y con movilidad reducida”.
Desde el PSOE consideran que el deterioro no solo afecta a la imagen del centro urbano, sino que supone un problema de seguridad vial, ya que los desperfectos incrementan el riesgo de caídas. Por ello, la moción plantea la necesidad de establecer un calendario de actuación urgente que permita acometer las obras de reparación antes de que el estado del pavimento empeore.
Problemas de seguridad
Expósito advierte además de que retrasar la intervención podría encarecer los trabajos en el futuro. “Hacerlo ahora es más barato que tener que levantar toda la calle dentro de unos años por falta de mantenimiento”, señala. El grupo socialista defenderá en el Pleno que la actuación se ejecute con la mayor celeridad posible para garantizar la seguridad de los peatones y preservar una vía céntrica de uso cotidiano.
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre
- Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- El vídeo de la brutal trifulca en la que mataron a un hombre a machetazos en La Felguera
- Hablan las víctimas del abusador de menores de Langreo: 'No necesitamos el dinero, y menos de ese señor, se ha demostrado lo que era
- Lanzas de fabricación casera y una 'obsesión' por las armas blancas: el perfil del joven encarcelado por la reyerta mortal de Langreo