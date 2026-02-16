El campus de Mieres alcanza la docena de titulaciones entre grados y másteres (adaptados al nuevo mercado laboral): esta es su oferta formativa

La expansión universitaria de Mieres, que eclosionó en 2002 con la inauguración del campus de Barredo y sus 132 millones de inversión, ha estado marcada por una prolongada sensación de desencanto, incluso de desengaño. Durante años, la percepción dominante fue la de un proyecto sobredimensionado para una comarca en retroceso demográfico y económico. Sin embargo, esa impresión ha mutado en los últimos cursos en una ilusión creciente, alentada por un aumento de matrículas superior al 30% en los dos últimos años y por una inserción laboral cercana al pleno empleo en varias titulaciones.

El antiguo enclave de la Escuela de Minas, que cerró a comienzos de siglo con una oferta limitada a Ingeniero Técnico de Minas y Topografía, es hoy un polo tecnológico con seis grados, cinco másteres —seis el próximo curso— y una producción anual de entre 30 y 40 nuevos ingenieros. La diversificación académica y la conexión con sectores estratégicos como la energía, la sostenibilidad, la digitalización o la supercomputación explican este giro de expectativas.

Grado de Ingeniería de Tecnologías Mineras.

Es la evolución natural de la histórica titulación de Minas adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. Proporciona una formación generalista y multidisciplinar que permite a los estudiantes adquirir competencias en exploración, extracción y transformación de recursos minerales, así como en energía y medio ambiente. Su carácter polivalente facilita la adaptación a distintos entornos tecnológicos y científicos. Se oferta además como PARS (Programa Académico con Recorrido Sucesivo), lo que permite enlazar con el Máster en Ingeniería de Minas con un máximo de 30 créditos pendientes del grado, agilizando así el acceso a la profesión regulada.

Ingeniería de los Recursos mineros y energéticos .

Este grado forma técnicos versátiles llamados a desempeñar un papel clave en la transición energética y la economía circular. Tras dos primeros cursos comunes, el alumnado puede especializarse en Explotaciones Mineras e Instalaciones Electromecánicas o en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. La carga práctica es notable, con actividad constante de laboratorio, trabajo de campo y contacto con empresas. También se oferta en modalidad PARS, facilitando el acceso directo al Máster en Ingeniería de Minas.

Ingeniería civil.

La titulación capacita a sus graduados para intervenir en el diseño y ejecución de infraestructuras, con especialización en Hidrología u Obras y Construcciones Civiles. La elección de optativas como Obras Marítimas o Edificación marca la mención final. El modelo permite incluso obtener doble mención cursando asignaturas adicionales y dos trabajos fin de grado. En modalidad PARS, abre la puerta al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Doble grado de ingeniería civil y recursos mineros.

Este programa combina infraestructuras y gestión de recursos naturales. El alumnado adquiere competencias en hidrología, geotecnia, minería, energía y sostenibilidad, lo que amplía notablemente sus salidas profesionales. Con tres menciones posibles y fuerte orientación práctica, facilita el acceso tanto al mercado laboral como a másteres habilitantes.

Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente.

Esta titulación forma profesionales en gestión sostenible de bosques y recursos naturales. El plan integra ciencia, tecnología y práctica en áreas como silvicultura, conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas o prevención de incendios. El uso de herramientas SIG y el trabajo de campo son ejes centrales. El título habilita para ejercer como Ingeniero Técnico Forestal, con amplio campo en administraciones y empresas.

Ingeniería geomática.

Orientada a las tecnologías de la información geoespacial, esta carrera abarca topografía, cartografía digital, fotogrametría y análisis de datos territoriales. El alumnado maneja software especializado, modelización BIM, drones y sensores remotos. La formación incluye programación y tratamiento avanzado de imágenes y datos, preparando perfiles demandados en planificación territorial, construcción, medio ambiente y obra civil.

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Con dos años de duración, habilita para la profesión regulada de Ingeniero de Caminos. Forma especialistas capaces de proyectar, dirigir y gestionar grandes infraestructuras y ordenar el territorio, pieza clave en el desarrollo económico.

Máster de Ingeniería de Minas.

Especializa en gestión integral de recursos naturales: geología, prospección, laboreo, energía, materiales y medio ambiente. Es la vía para ejercer como Ingeniero de Minas y asumir responsabilidades técnicas de alto nivel.

Máster de Geotecnología y desarrollo de proyectos.

De un año de duración, combina programación, bases de datos, análisis estadístico e imágenes satelitales con desarrollo de proyectos SIG. Capacita para adquirir, interpretar y difundir información geoespacial en entornos profesionales.

Máster de prevención de riesgos laborales.

Habilita para ejercer funciones superiores en seguridad laboral, higiene industrial y ergonomía, según el marco legal vigente. Su carácter transversal permite trabajar en cualquier sector productivo.

Máster de aplicaciones de supercomputación.

El nuevo máster que arrancará el próximo curso conecta el campus con la inteligencia artificial y la computación de altas prestaciones. Forma especialistas capaces de aplicar machine learning y análisis masivo de datos a problemas científicos y tecnológicos reales, en colaboración con empresas y centros de investigación.

Máster de Ciencia y tecnología de materiales.

Especializa en el estudio, procesado y caracterización de materiales tradicionales y avanzados. Forma profesionales capaces de liderar innovación en sectores como energía, transporte, metalurgia o electrónica.

La transformación del campus de Barredo refleja así una evolución coherente con las demandas del siglo XXI: sostenibilidad, digitalización, transición energética y alta tecnología. De enclave en duda a nodo estratégico de ingeniería aplicada, Mieres ha pasado del desencanto a la expectativa fundada en datos: más alumnado, mayor empleabilidad y una oferta académica alineada con los retos industriales y científicos actuales.