El cierre del acceso a San Isidro y Fuentes desata las críticas de Vox: "Ha habido incompetencia y una absoluta falta de previsión"

Vox ha tildado este lunes de “auténtico fiasco” la situación registrada durante el puente de Carnaval en la estación de Fuentes de Invierno, después de que “una nevada de unos 20 centímetros obligara a cerrar el acceso al puerto e impidiera la apertura de las instalaciones el pasado sábado”, uno de los fines de semana de mayor afluencia de la temporada.

Desde la propia estación, el diputado regional Javier Jové ha cargado contra el Gobierno del Principado por lo que considera una “incompetencia y absoluta falta de previsión”. Según ha explicado, la retirada de las máquinas quitanieves a las cinco de la tarde y su regreso a las seis de la mañana siguiente facilita que la nieve se acumule durante la noche, “dejando la carretera impracticable a primera hora”. A su juicio, este protocolo contrasta con el de otras estaciones europeas, “donde los dispositivos de limpieza actúan de forma continuada para garantizar el acceso”.

Vehículos atrapados

La consecuencia directa, sostienen desde Vox, fue el bloqueo de numerosos vehículos y autocaravanas, así como la imposibilidad de abrir la estación en pleno puente festivo. El partido cifra en “pérdidas brutales” el impacto económico para alojamientos, negocios de alquiler de material y establecimientos hosteleros de la zona, que dejaron de ingresar en uno de los momentos clave de la campaña invernal.

Jové ha advertido además de que “ya pueden anunciar nuevas inversiones o equipamientos que nunca llegan”, porque, en su opinión, lo que se necesita es “gestión eficaz y operativa real”. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Vox en Aller, Antonio del Peño, quien ha asegurado que los empresarios “están hartos de promesas incumplidas y proyectos que nunca se materializan”.

Garantizar servicios

Del Peño ha reclamado mayor implicación del Ayuntamiento y ha cuestionado la ausencia del regidor ante lo que considera una situación grave para el turismo y la economía local. Desde Vox insisten en que “no basta con promocionar el concejo en ferias turísticas, sino que es imprescindible garantizar servicios básicos como un acceso seguro y operativo a la estación”. El partido exige “planificación, coordinación y la asunción de responsabilidades políticas por lo ocurrido durante el fin de semana de Carnaval”.