El gobierno local muestra su "solidaridad" a los vecinos de Langreo que recibieron "presiones" de la empresa acusada de causar los malos olores: "Es insólito e inaceptable"
El ejecutivo municipal asegura que se "pretende amordazar a la opinión pública y silenciar a quienes manifiestan legítimamente su descontento"
El equipo de gobierno municipal de Langreo (IU) ha mostrado este lunes su "solidaridad" hacia los "vecinos que forman parte de la Plataforma contra los malos olores de La Felguera tras conocerse, este fin de semana, que han recibido presiones por parte de la empresa ubicada en el polígono de Valnalón" a la que el Ayuntamiento responsabiliza del hedor en las calles.
En concreto, la Plataforma Ciudadana por la Calidad del Aire y la Salubridad de La Felguera, que a finales del pasado mes de enero impulsó una concentración contra los malos olores en el distrito langreano, denunció este sábado haber recibido "presiones" por parte de la empresa. Señalaron que uno de los miembros de la plataforma ha recibido un burofax con la advertencia de que podría enfrentarse a acciones legales debido a las informaciones dadas sobre los malos olores. Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores señalaron a finales de 2025 a una firma de reciclaje ubicada en Valnalón como presunta causante del hedor: la empresa Naeco Recycling.
El gobierno local de Langreo indicó que "consideramos insólito e inaceptable que, ante una situación que ha generado numerosas quejas vecinales y un evidente malestar social, la respuesta de la empresa haya sido la remisión de un burofax amenazante que, a nuestro entender, pretende amordazar a la opinión pública y silenciar a quienes manifiestan legítimamente su descontento".
"Respaldo absoluto"
"Estamos perplejos", prosiguieron los responsables municipales, "ante una actuación que busca intimidar a la ciudadanía en lugar de ofrecer soluciones claras, transparentes y efectivas a un problema que afecta a la calidad de vida de muchas familias. Desde este equipo de gobierno manifestamos nuestro respaldo absoluto a los vecinos y vecinas que han alzado la voz para reclamar una solución. Asimismo, reprochamos la actitud de la empresa por intentar socavar un derecho fundamental como es la participación ciudadana y la libertad de expresión".
- Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí
- Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre
- Hunosa ya tiene el permiso para usar el pozo Fondón de Langreo como fábrica de hidrógeno verde, con una inversión de 18 millones
- Problemas mentales, discusiones frecuentes con su familia y un 'machete casero': las claves de la reyerta mortal de Langreo, una tragedia que 'se veía venir
- El vídeo de la brutal trifulca en la que mataron a un hombre a machetazos en La Felguera
- Hablan las víctimas del abusador de menores de Langreo: 'No necesitamos el dinero, y menos de ese señor, se ha demostrado lo que era
- Lanzas de fabricación casera y una 'obsesión' por las armas blancas: el perfil del joven encarcelado por la reyerta mortal de Langreo