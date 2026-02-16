El gobierno local muestra su "solidaridad" a los vecinos de Langreo que recibieron "presiones" de la empresa acusada de causar los malos olores: "Es insólito e inaceptable"

El equipo de gobierno municipal de Langreo (IU) ha mostrado este lunes su "solidaridad" hacia los "vecinos que forman parte de la Plataforma contra los malos olores de La Felguera tras conocerse, este fin de semana, que han recibido presiones por parte de la empresa ubicada en el polígono de Valnalón" a la que el Ayuntamiento responsabiliza del hedor en las calles.

En concreto, la Plataforma Ciudadana por la Calidad del Aire y la Salubridad de La Felguera, que a finales del pasado mes de enero impulsó una concentración contra los malos olores en el distrito langreano, denunció este sábado haber recibido "presiones" por parte de la empresa. Señalaron que uno de los miembros de la plataforma ha recibido un burofax con la advertencia de que podría enfrentarse a acciones legales debido a las informaciones dadas sobre los malos olores. Los "olfalteadores" contratados por el Ayuntamiento de Langreo para tener "cobertura legal y científica" en la lucha contra los malos olores señalaron a finales de 2025 a una firma de reciclaje ubicada en Valnalón como presunta causante del hedor: la empresa Naeco Recycling.

El gobierno local de Langreo indicó que "consideramos insólito e inaceptable que, ante una situación que ha generado numerosas quejas vecinales y un evidente malestar social, la respuesta de la empresa haya sido la remisión de un burofax amenazante que, a nuestro entender, pretende amordazar a la opinión pública y silenciar a quienes manifiestan legítimamente su descontento".

"Respaldo absoluto"

"Estamos perplejos", prosiguieron los responsables municipales, "ante una actuación que busca intimidar a la ciudadanía en lugar de ofrecer soluciones claras, transparentes y efectivas a un problema que afecta a la calidad de vida de muchas familias. Desde este equipo de gobierno manifestamos nuestro respaldo absoluto a los vecinos y vecinas que han alzado la voz para reclamar una solución. Asimismo, reprochamos la actitud de la empresa por intentar socavar un derecho fundamental como es la participación ciudadana y la libertad de expresión".