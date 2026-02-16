Langreo convoca a los hosteleros para analizar la problemática con la norma que obliga a alejar las terrazas de la fachada de los bares
El encuentro, que contará con la participación de técnicos municipales y Policía Local, busca hacer una "valoración de conjunto" de la nueva norma
El Ayuntamiento de Langreo reunirá a hosteleros, técnicos municipales y Policía Local para analizar la implantación de la normativa que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares y buscar soluciones "a los problemas que pueda haber". El Consistorio comenzó a aplicar, desde el inicio de este año, la normativa estatal, que tiene como objetivo preservar la accesibilidad de la vía pública, especialmente para personas invidentes o con movilidad reducida, así como facilitar el acceso a los portales. Pese al malestar que la norma ha generado entre algunos hosteleros del concejo por el trastorno que supone para su actividad, el gobierno local (IU) aseguró que "en general, la acogida ha sido positiva".
La norma establece, como parámetro general, un paso peatonal libre de 1,80 metros desde la fachada del establecimiento, aunque las distancias pueden cambiar según la anchura de la acera y la ubicación. También tienen que respetarse los accesos a portales, salidas de emergencia y elementos urbanos. La terrazas tampoco pueden obstaculizar el acceso a garajes, pasos de peatones, mobiliario urbano o paradas de transporte público. El problema para algunos establecimientos es que, al alejarse de las fachadas, las mesas quedan desprotegidas de los toldos. Y en algunas zonas es complicado colocar las terrazas por las limitaciones de espacio.
Alegaciones
El edil de Urbanismo, José Antonio Cases, señaló que "se han contestado las alegaciones que hicieron los diferentes establecimientos y se está cumpliendo la normativa. Tenemos pendiente una valoración de conjunto con la oficina técnica municipal y la Policía Local, pero en principio, en general, la acogida ha sido positiva. En esa reunión de valoración se pondrán sobre la mesa los problemas que pueda haber, pero insisto en que se está cumpliendo y las conclusiones por el momento son positivas", concluyó.
