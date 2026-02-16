Regresar a Pinos o echar el cierre: la cabaña ganadera de Mieres se juega este verano la supervivencia del sector, con decenas de explotaciones en peligro

La sentencia judicial que el año pasado dejó a los ganaderos de Mieres sin poder acceder a su principal pastizal, el Puerto Pinos, puso al sector al borde del colapso. El monte, comprado por el Ayuntamiento de Mieres en 1926 en Babia (León), es imprescindible hoy en día para la supervivencia de la cabaña. A última hora se encontró una solución y más de mil reses pertenecientes a 75 ganaderías se desplazaron a León gracias al alquiler de una finca anexa, Los Hidalgos. Mientras ganaderos y Ayuntamiento buscan una fórmula para evitar que el conflicto de competencias territoriales mantenga por segundo año Pinos cerrado, estos últimos advierten de que la supervivencia del sector pasa por un regreso al monte leonés.

Dos razones de peso

Son dos los motivos que esgrimen los ganaderos para subrayar la importancia estratégica de Pinos. Por un lado, está lo obvio: ·«El ganado necesita un lugar donde pastar en verano y actualmente no tenemos alternativa al aprovechamiento de los pastos de León». Pero hay otra razón por la que aferrarse al puerto es, para muchos, una cuestión casi de vida o muerte.

"En los últimos años ha habido un repunte de explotaciones profesionales en Mieres, que actualmente son unas veintidós, con gente joven incorporándose a esta actividad", señalan los responsables de la asociación ganadera local. La Junta Ganadera de Mieres sostiene que, de seguir la clausura de Pinos, muchos de estos profesionales se verían obligados a echar el cierre.

El Puerto Pinos, como ya se ha dicho, tiene un carácter estratégico por dos motivos principales. Los ganaderos de Mieres necesitan pastos donde trasladar sus reses a partir del 1 de junio, fecha en la que comienza la campaña. “Dejarlas en las cuadras sería la ruina”, subrayan. Pero los terrenos de Babia son necesarios por un segundo motivo no menos trascendental.

La importancia de los pastizales

En la PAC (Política Agraria Común), los ganaderos deben declarar y disponer de hectáreas de pasto por varios motivos importantes. Necesitan justificar que el ganado se alimenta de forma real y sostenible. La PAC quiere apoyar sobre todo la ganadería extensiva, es decir, animales que pastan en el campo. Tener hectáreas de pasto demuestra que el ganadero no tiene a los animales solo en establos, sino que realmente usa el terreno para alimentarlos.

La Unión Europea también intenta evitar el fraude y las “explotaciones fantasma”. Si no se exigieran pastos, alguien podría declarar animales solo para cobrar ayudas, sin tener terreno suficiente para mantenerlos. Las hectáreas sirven para comprobar que la explotación es real y viable. Además, está el control de la carga ganadera (UGM por hectárea). La PAC fija un máximo de animales por hectárea según la zona. Esto evita el sobrepastoreo, que degrada el suelo y los pastos, y asegura el bienestar animal.

Ganaderías profesionales

La mayoría de los ganaderos de Mieres a título principal tienen su plan de explotación ligado a los terrenos del Puerto Pinos. Es decir, sin este monte no solo se quedan sin pasto para las vacas, también se quedan sin ayudas.

En estos momentos, el plan en el que trabajan ganaderos y Ayuntamiento de Mieres incluye la posibilidad de utilizar tanto el propio Puerto Pinos como el monte anexo de Los Hidalgos, que ya fue alquilado el año pasado como solución transitoria para evitar el colapso del sector. De cara al verano que se aproxima, los ganaderos de Mieres no contemplan otro escenario que no sea el regreso a Pinos. “De no ser así, la situación sería insostenible y tendríamos que tomar otro tipo de medidas, ya que estaríamos hablando de que muchas ganaderías correrían serio peligro de desaparecer”, insiste el colectivo.