Los vikingos invaden Langreo: Sama disfrutó bajo la lluvia del Antroxu más "guerrero"

En Sama las hachas se han utilizado tradicionalmente más para "postiar" que para aterrorizar pueblos costeros, no se tiene constancia de fiordos y el Valhalla suena más a discoteca de los noventa. Pero, aun así, Odín se había sentido orgulloso. Los vecinos del distrito langreano respondieron a la llamada y, pese a la lluvia, se echaron a la calle para disfrutar del Antroxu, cuya temática estaba centrada este año en los vikingos.

Los niños dieron ejemplo y se sumaron con entusiamo al pasacalles infantil que abrió la tarde. Algunos, eso sí, refugiados bajo sus escudos de la, por momentos, intensa lluvia. Michael Ojeda acudió junto a su mujer y sus dos hijos. "Da igual que llueva. Hay que hacer el esfuerzo para que se anime esto un poco", señaló.

Temática

En una línea similar se expresó Laura García: "Seguimos la temática que nos pusieron, hay que respetarlo", señaló García, acompañada por su marido Rubén Loreiro y el hijo de ambos, Pelayo, de diez años. "Me lo paso muy bien con el Carnaval, menos cuando me hizo mi madre la trenza vikinga, que me mancó", señaló el niño con humor.

A las 18.30 llegó el gran desfile. Hubo música, antorchas y un "drakkar" vikingo desplegando con orgullo su vela rojiblanca, que algunos interpretaron como un mensaje subliminal de apoyo al Sporting en la lucha por el ascenso. Seguro que el respaldo de Odín no vendrían mal en el empeño.